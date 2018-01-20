Нурмагомедов заявил, что ему не предлагали выступить на турнире UFC в России

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пока не получал предложения провести бой в России в сентябре. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Ранее боец Алексей Олейник сообщил, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2018 году пройдет в России, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы.

"После предыдущего боя я попросил UFC провести поединки до Рамадана - в апреле или мае и после - в сентябре или декабре, - сказал Нурмагомедов. - Турнир в России официально не подтвержден, поэтому я пока об этом ничего не знаю. Но могу сказать, что в Бруклине тоже будет очень много русскоговорящих болельщиков".

Ближайший поединок Нурмагомедов проведет 7 апреля в Нью- Йорке против американца Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в легком весе.