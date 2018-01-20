Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нурмагомедов заявил, что ему не предлагали выступить на турнире UFC в России

Спорт
20 января, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее боец Алексей Олейник сообщил, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2018 году пройдет в России, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пока не получал предложения провести бой в России в сентябре. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Ранее боец Алексей Олейник сообщил, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2018 году пройдет в России, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы.

"После предыдущего боя я попросил UFC провести поединки до Рамадана - в апреле или мае и после - в сентябре или декабре, - сказал Нурмагомедов. - Турнир в России официально не подтвержден, поэтому я пока об этом ничего не знаю. Но могу сказать, что в Бруклине тоже будет очень много русскоговорящих болельщиков".

Ближайший поединок Нурмагомедов проведет 7 апреля в Нью- Йорке против американца Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в легком весе.

Смотрите также

UFC планирует провести турниры в России в 2019 и 2020 годах

Олейник: UFC договорился о проведении турнира в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама