Эксперт: Шарапова может обрести оптимальную форму к Roland Garros или Уимблдону

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Мария Шарапова должна набирать форму через участие в турнирах, она может выйти на свой уровень через несколько месяцев, к старту турниров серии Большого шлема Roland Garros и Уимблдон. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Шарапова проиграла в третьем круге Australian Open немке Ангелик Кербер - 1:6, 3:6.

"Рановато ожидать от Маши побед в таких матчах, она еще все-таки не готова выступать на таком уровне успешно, потому что пока не набрала своей лучшей соревновательной формы. Шарапова может победить кого-то в отдельно взятом матче, но это пока не система, не закономерность. Думаю, что на обретение формы Марии нужно турниров семь или восемь, а то и десять. Например, на Roland Garros мы вправе ожидать от нее результата, тем более к Уимблдону", - заявил Янчук.

По мнению эксперта, из поражения Шараповой от Кербер не стоит делать трагедию. "Тенденция к разнообразию и усложнению игры есть, что позволяет надеяться на расширение диапазона ее игровых действий. Со временем Мария, думаю, придет в себя. Сегодняшнее поражение является чисто рабочим, ничего страшного в нем нет, нужно просто сделать правильные выводы", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Франции Roland Garros пройдет с 26 мая по 10 июня в на грунтовых кортах Парижа. Уимблдонский теннисный турнир состоится со 2 по 15 июля в пригороде Лондона (травяное покрытие).