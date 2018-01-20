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Итальянская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону на КМ

Спорт
20 января, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Также обыск был произведен в транспортных средствах, принадлежащих казахской сборной

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ТАСС, 20 января. Итальянская полиция в субботу произвела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону во время этапа Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

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Также обыск был произведен в транспортных средствах, принадлежащих казахской сборной. Ордер на обыск полиции был выдан прокурором Больцано. Результаты обыска на данный момент неизвестны.

Этот обыск стал следствием официального расследования австрийских органов, занимающихся уголовным розыском, связанного с ситуацией во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене. В феврале 2017 года во время мирового первенства австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах сборной Казахстана, в результате чего было изъято множество медицинских препаратов. Позднее у казахстанских спортсменов было взяты анализы для проверки на допинг, все допинг-тесты дали отрицательный результат.

В январе 2017 года в Восточном Тироле местный житель обратил внимание, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали на бензоколонке большую картонную коробку. В ней позднее были обнаружены такие материалы одноразового пользования, как шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на допинг. Помимо этого в коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Коробка была передана Антидопинговому агентству Австрии, анализ найденных документов и записей показал, что содержимое коробки принадлежит сборной Казахстана.

IBU открывает официальное разбирательство данного дела перед антидопинговым слушанием по этому вопросу.

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