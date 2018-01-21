Рижское и минское "Динамо" сыграли второй в истории КХЛ матч на открытом воздухе

РИГА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Второй в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матч под открытым небом, в котором рижское "Динамо" принимало одноименную команду из Минска, состоялся в субботу в Риге. Игра закончилась волевой победой минчан со счетом 3:2.

Любители хоккея начали собираться на место событий - спортивный комплекс Рижской думы - за два часа до стартового вбрасывания. Тогда же начала работать и специальная фан-зона, организованная для болельщиков и включающая в себя различные развлечения для людей от мала до велика. Также была установлена сцена и большой экран, на котором велась трансляция матча. На сцене выступала латвийская группа Fakts, последней песней был исполнен гимн рижского "Динамо".

Зайдя на фан-зону можно было перекусить, купить различные сувениры с матча, согреться напитками. В специальных армейских котлах варили горячий суп, которым мог бесплатно угоститься каждый желающий - все, как и анонсировал председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис. Бросилось в глаза большое количество болельщиков команды гостей. Поклонники обеих команд мирно и весело проводили время.

Церемония открытия

Встреча началась с символического вбрасывания, которое произвели мэр Риги Нил Ушаков и вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский, а также с приветственных слов Савицкиса. К сожалению, расслышать их было невозможно, так как болельщики хозяев, особенно самая активная их часть, заглушили Савицкиса свистом. Все дело в том, между фанатами рижан и председателем совета директоров клуба около месяца назад возник конфликт из-за запрета посещать домашние матчи клуба хорошо известного в местных кругах болельщика по прозвищу Ведьмак Юрчик. Он с 2004 года поддерживал рижское "Динамо" в маске ведьмы и до окончания прошлого сезона КХЛ никто не видел его настоящего лица.

По словам Савицкиса, на Юрчика жаловались многие болельщики рижского клуба, приходившие на домашнюю арену. "Мне он не мешал, казалось, что это наоборот задорно и весело. Но ко мне и другим сотрудникам клуба приходили родители и говорили, что их дети его боятся. В какой-то момент нужно было что-то менять, но мы не думали, что будет именно так", - сказал Савицкис.

Как и ожидалось, на игре был аншлаг, по данным КХЛ, матч посетили 10554 зрителя. На специально оборудованных стоячих трибунах яблоку негде было упасть. Люди, которые не смогли попасть на сектора, смотрели хоккей за пределами катка с той стороны, где трибуны не было. Кто-то остался в фан-зоне и следил за игрой на экране.

Атмосфера на трибунах и волевая победа минского "Динамо"

Матч начался почти при полной тишине, никакой футбольной атмосферы, которую перед игрой ожидал исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс, не было и близко. Как было сказано ранее, активные фанаты конфликтуют с руководством клуба и от поддержки команды отказываются. Вместо подбадривающих кричалок в адрес своих любимцев с секторов доносилось лишь имя того самого Юрчика.

Трибуны проснулись на 13-й минуте первого периода, когда канадский нападающий хозяев Брэндон Макмиллан открыл счет. После этого поддержка стала более яростной и слаженной, а рижане, вдохновившись ею, продолжали идти вперед и до перерыва имели несколько хороших моментов для того, чтобы удвоить счет, но реализовать их не смогли.

Перерывы в матче вместо обычных семнадцати минут длились двадцать, чтобы все желающие успели спуститься в фан-зону, перекусить и вернуться на трибуны. Из других особенностей можно отметить смену команд воротами в середине третьего периода.

В начале второго периода хозяева продолжили владеть инициативой и чуть позже смогли удвоить счет. Но гости быстро отыграли две шайбы, первую из которых забросили, реализовав свой первый же шанс в большинстве. После матча шведский вратарь минчан Юнас Энрот сказал, что этот момент и стал ключевым в игре, внес перелом. "Мы очень удачно забросили первую шайбу в большинстве, смогли забить грязный гол, после чего игра перевернулась и пошла под нашу диктовку", - отметил голкипер.

Вырвать волевую победу гостям удалось за четыре минуты до окончания основного времени матча. Победная шайба на счету американского нападающего Джека Скилли.

Матч, который запомнится на всю жизнь

После матча на лед вывезли два больших торта Winter Ice Break, приготовленных специально к матчу. Каждый участник встречи был доволен атмосферой и организацией мероприятия. Многие признались, что мечтали всю жизнь принять участие в таком событии, и оно отложится в их памяти.

"Эта игра мне запомнится на всю жизнь, у нас положительные впечатления обо всем: атмосфере, организации и о самом матче. Считаю, что таких матчей надо проводить больше - это отсылает нас в старые времена. Жалею, что в своей карьере не смог поучаствовать в подобных играх - это настоящий праздник. В то же время я горд быть частью этого сейчас в качестве тренера", - сказал на пресс-конференции главный тренер минского клуба Горди Дуайер.

Нападающий рижского "Динамо" Микелис Редлихс отметил, что праздник удался по всем параметрам, кроме результата. "Атмосфера сегодня была великолепная, думаю, можно повторить и один раз в год смело делать такие матчи. Качество льда тоже было хорошее. Праздник получился, но должны были выигрывать сегодня", - сказал хоккеист.

Форвард гостей Андрей Степанов признался, что хотел бы принять участие в матче на открытом воздухе в Минске. "Отличная организация, атмосфера супер - все удалось. Хотелось бы провести такой матч в Минске - это будет праздник для наших болельщиков и всего города. Такие игры надо почаще устраивать, чтобы радовать болельщиков", - сказал хоккеист.

Солидная аудитория. #WinterIceBreak pic.twitter.com/GJS3VHMqLO — КХЛ (@khl) 20 января 2018 г.

Будущее матчей на открытом воздухе

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил высокий интерес к подобным мероприятиям. "Матч в Риге стал настоящим украшением десятого, юбилейного сезона КХЛ. Мы стали свидетелями великолепного праздника, устроенного клубом для своих болельщиков. Сегодняшняя игра собрала 10554 зрителей, причем более двух тысяч человек смотрели игру на мониторах рядом с трибунами. Это значит, что интерес к подобным матчам огромный", - отметил Чернышенко.

"КХЛ намерена в дальнейшем продолжить организацию подобных поединков. У нас есть несколько задумок о том, где они могут пройти", - добавил президент КХЛ.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что администрация города уже сейчас готова договариваться с КХЛ о проведении подобного матча и в следующем сезоне. "Мы уже сообщили лиге об этом. Это большой праздник для зрителей и событие для города", - сказал Ушаков.

Поддерживает идею и Анкипанс. " Считаю, что такие матчи надо проводить ежегодно. Не то, что играть, а даже тренироваться здесь было хорошо и интересно. Возможно, даже завтра еще проведем раскатку здесь - мне понравилось", - сказал тренер.