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Чагин: россияне доказали на "Дакаре" превосходство отечественной техники и школы

Спорт
21 января, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Экипаж "Камаз-мастера" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на ралли "Дакар" в зачете грузовиков

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Руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин

Руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 января. Экипажи российской команды "Камаз-мастер" на ралли-марафоне "Дакар" доказали преимущество отечественной техники и автоспортивной школы. Такое мнение высказал руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба команды.

Экипаж "Камаз-мастера" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на ралли "Дакар" в зачете грузовиков. Команда "Камаз-мастер" в 15-й раз отпраздновала успех в ралли-марафоне, что является рекордом. На втором месте по количеству титулов среди производителей располагается "Татра" (6). Чагин семь раз становился первым на "Дакаре".

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"Я счастлив, что две недели тяжелейшей гонки благополучно завершились, - заявил Чагин. - Все это время мы чувствовали огромную ответственность перед российскими болельщиками, партнерами команды. Организаторы очень постарались в этом году. 40-й юбилейный маршрут надолго запомнится своей экстремальной сложностью".

В течение всего ралли за первое место шла борьба между Николаевым и аргентинцем Федерико Вильягрой на "Ивеко". Перед предпоследним этапом россиянин опережал аргентинца на секунду, но Вильягра сошел с гонки из-за поломки коробки передач. "Мы рады доказать преимущество российской техники и нашей автоспортивной школы в острой борьбе, которая продлилась практически до последнего дня гонки. Особенно приятно, что это произошло в год тридцатилетия нашей команды", - добавил руководитель "Камаз-мастера".

Другой экипаж "Камаз-мастера" под управлением Айрата Мардеева занял третье место. "Не припомню такого накала спортивных страстей и уровня конкуренции, это вдобавок к тому, что параллельно шла отчаянная борьба со стихией, - заявил Мардеев. - Уже с самого начала гонки - перуанские жара и пески стали шоком для многих участников. Далее боливийское высокогорье и опять пески и бездорожье, но уже аргентинские".

"Не было ни одного дня, когда было бы легче, чем в предыдущий. "Дакар-2018" прошел для всех на пределе сил. Здесь просто добраться до финиша само по себе награда. Бронзовый бедуин имеет для нашего экипажа огромную ценность", - добавил гонщик.

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