"Вашингтон" в овертайме проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ, Овечкин забросил шайбу

ТАСС, 21 января. "Филадельфия" в овертайме одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Михаэль Раффль (27-я минута) и Трэвис Конечны (61), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов. В активе Проворова также два силовых приема и пять заблокированных бросков. У хозяев отличился российский нападающий Александр Овечкин (40).

Овечкин укрепил свое лидерство в списке снайперов НХЛ. Теперь на его счету 29 заброшенных шайб. Другой российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и закончил матч с показателем полезности "-2". Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов также не смог отличиться результативными действиями, на его счету четыре силовых приема.

"Филадельфия" поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 47 матчах. "Вашингтон" занимает третье место на Востоке. В активе команды 61 очко в 48 играх.

В следующем матче в ночь на среду "Филадельфия" на выезде сыграет с "Детройтом". "Вашингтон" в ночь на пятницу на выезде встретится с "Флоридой".