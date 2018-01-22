Бестемьянова: фигурист Алиев на чемпионате Европы сделал ставку на надежность

ТАСС, 22 января. Российский фигурист Дмитрий Алиев на чемпионате Европы сделал ставку на надежность, на Олимпиаде в Пхёнчхане нужно будет прыгать три четверных, чтобы надеяться на медаль. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, чьи слова приводит "Газета.Ru".

На турнире в Москве Алиев завоевал серебро, еще один россиянин Михаил Коляда стал третьим.

"Дмитрий Алиев на чемпионате Европы не пытался делать четверной лутц, сделав ставку на надежность, но на Олимпиаде без него делать будет нечего. В Пхёнчхане надо будет прыгать три четверных, - сказала Бестемьянова. - В свою очередь, у Михаила Коляды было много ошибок, но и программа была сложнее. Технически его прыжки выглядят абсолютно фантастически, но ему надо бороться за стабильность".

"У Коляды феноменальный тройной аксель. Ему надо просто все сделать, и я уверена, что на тренировках он исполняет сложные прыжки, но не справляется на соревнованиях", - добавила олимпийская чемпионка.