Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бестемьянова: фигурист Алиев на чемпионате Европы сделал ставку на надежность

Спорт
22 января, 2:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Олимпийская чемпионка считает, что на Играх-2018 спортсмену надо будет прыгать три четверных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 января. Российский фигурист Дмитрий Алиев на чемпионате Европы сделал ставку на надежность, на Олимпиаде в Пхёнчхане нужно будет прыгать три четверных, чтобы надеяться на медаль. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, чьи слова приводит "Газета.Ru".

На турнире в Москве Алиев завоевал серебро, еще один россиянин Михаил Коляда стал третьим.

"Дмитрий Алиев на чемпионате Европы не пытался делать четверной лутц, сделав ставку на надежность, но на Олимпиаде без него делать будет нечего. В Пхёнчхане надо будет прыгать три четверных, - сказала Бестемьянова. - В свою очередь, у Михаила Коляды было много ошибок, но и программа была сложнее. Технически его прыжки выглядят абсолютно фантастически, но ему надо бороться за стабильность".

"У Коляды феноменальный тройной аксель. Ему надо просто все сделать, и я уверена, что на тренировках он исполняет сложные прыжки, но не справляется на соревнованиях", - добавила олимпийская чемпионка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ по фигурному катанию
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама