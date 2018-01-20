Фигурист Алиев завоевал серебро чемпионата Европы и готов выступить на ОИ-2018

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев, который проводит первый сезон на взрослом уровне, добился высокого результата на дебютном для него чемпионате Европы - в борьбе за первое место он уступил только шестикратному победителю европейского первенства, двукратному чемпиону мира Хавьеру Фернандесу из Испании. Теперь у 18-летнего спортсмена есть все основания попасть в число участников предстоящих Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, где в одиночном мужском катании будут выступать два фигуриста из России.

Произвольная программа на чемпионате Европы в Москве прошла в пятницу на арене "Мегаспорт". Фернандес за короткую и произвольную программы набрал в сумме 295,55 балла, для 26-летнего испанца эта победа стала шестой подряд на чемпионатах Европы. Он стал пятым спортсменом в истории, который добился такого достижения. Больше испанца чемпионат Европы выигрывали три фигуриста - россиянин Евгений Плющенко (7), австриец Карл Шефер (8) и швед Ульрих Сальхов (9).

Алиев, который тренируется под руководством Евгения Рукавицына, установил личный рекорд в произвольной программе и по сумме двух прокатов: за произвольную программу он получил 182,73 балла, итоговая сумма составила 274,06 балла.

Рукавицын после проката признался, что Алиев - его главное тренерское достижение: "Это абсолютное счастье, я с трудом стою на ногах от эмоций, горжусь - Дима стал серебряным призером с шестым стартовым номером. Этот спортсмен - мое главное тренерское достижение". Сам Алиев отметил, что катался "окрыленным" после удавшихся четверных прыжков.

Третьим стал россиянин Михаил Коляда (258,90), 22-летний спортсмен, который в этом сезоне стал двукратным чемпионом России, второй год подряд выигрывает бронзу чемпионата Европы. Фигурист и его тренер - Валентина Чеботарева - прокатами остались недовольны. "Я знаю, он может лучше, думаю, что причиной стало то, что Миша не успел восстановиться после чемпионата России", - рассказала Чеботарева. Как сообщила тренер, Коляда заболел после национального отбора, в результате из тренировочного процесса выпала целая неделя.

Россиянин Александр Самарин занял шестое место (229,81).

Кто поедет в Пхёнчхан?

Теперь перед руководством Федерации фигурного катания на коньках России стоит задача определить, кто из трех участников европейского чемпионата станет обладателем путевок на Олимпийские игры. Специалисты во мнениях сходятся - это должны быть Коляда и Алиев.

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила журналистам: "Кто должен ехать на Олимпиаду? Те, кто здесь второй и третий, кто еще? Есть отбор на чемпионат России, есть - на чемпионат Европы. Разве у кого-то есть вопросы?"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также однозначен в своих выводах: "На Игры должны ехать Алиев и Коляда. Несмотря на то, что Алиев - дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что он и доказал на чемпионате Европы. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее".

Внутренняя смена лидеров

В соревнованиях танцоров главной сенсации не случилось: обладатели мирового рекорда по сумме баллов за две программы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, даже несмотря на заметную погрешность во время проката короткой программы, уверенно обошли всех конкурентов. Перед произвольным танцем ближайших преследователей они опережают почти на шесть баллов. Для сравнения - вторую и четвертую пару сейчас разделяет меньше одного балла.

Именно в этой тройке произошла главная неожиданность - чуть ли не впервые номинально вторая пара российских танцев на льду Александра Степанова и Иван Букин обошла многолетних лидеров сборной - Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, пусть и с незначительным опережением по баллам.

"Мы ощущаем драйв, - сказал Букин. - У нас такая музыка, мы даже на тренировках пританцовываем, нам нравится эта программа, мы ей живем. И когда мы выходим на старт, и люди так поддерживают, они еще добавляют нам уверенности, и мы просто кайфуем".

"Но соревнования пока не закончились, и рано говорить о конечных результатах. Завтра еще целый день, и здесь состав колоссально сильный. Но сегодняшним днем мы довольны", - добавил он.

Судейская вкусовщина

Тренер Бобровой и Соловьева Александр Жулин похвалил своих учеников за прокат программы, а низкие баллы объяснил "вкусовщиной" судей, которые, по его словам, могли более высоко оценить прокат фигуристов.

"Мы боролись за четвертый уровень румбы, но поставили третий, - сказала Боброва. - Где грань между этими уровнями? Я бы пошутила на эту тему, но не буду". Соловьев заметил, что чемпионат Европы хоть и важный турнир, но все- таки является подготовкой к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля.

Между российскими парами вклинился итальянский дуэт - Анна Каппеллини и Лука Ланотте, которые являются чемпионами Европы 2014 года. Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро идет восьмой.

Произвольный танец фигуристы представят в субботу, в заключительный соревновательный день чемпионата Европы. В этот же день будут разыграны медали в женском одиночном катании.