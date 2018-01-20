Фигурист Алиев завоевал серебро чемпионата Европы и готов выступить на ОИ-2018

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев, который проводит первый сезон на взрослом уровне, добился высокого результата на дебютном для него чемпионате Европы - в борьбе за первое место он уступил только шестикратному победителю европейского первенства, двукратному чемпиону мира Хавьеру Фернандесу из Испании. Теперь у 18-летнего спортсмена есть все основания попасть в число участников предстоящих Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, где в одиночном мужском катании будут выступать два фигуриста из России.
Произвольная программа на чемпионате Европы в Москве прошла в пятницу на арене "Мегаспорт". Фернандес за короткую и произвольную программы набрал в сумме 295,55 балла, для 26-летнего испанца эта победа стала шестой подряд на чемпионатах Европы. Он стал пятым спортсменом в истории, который добился такого достижения. Больше испанца чемпионат Европы выигрывали три фигуриста - россиянин Евгений Плющенко (7), австриец Карл Шефер (8) и швед Ульрих Сальхов (9).
Алиев, который тренируется под руководством Евгения Рукавицына, установил личный рекорд в произвольной программе и по сумме двух прокатов: за произвольную программу он получил 182,73 балла, итоговая сумма составила 274,06 балла.
Рукавицын после проката признался, что Алиев - его главное тренерское достижение: "Это абсолютное счастье, я с трудом стою на ногах от эмоций, горжусь - Дима стал серебряным призером с шестым стартовым номером. Этот спортсмен - мое главное тренерское достижение". Сам Алиев отметил, что катался "окрыленным" после удавшихся четверных прыжков.
Третьим стал россиянин Михаил Коляда (258,90), 22-летний спортсмен, который в этом сезоне стал двукратным чемпионом России, второй год подряд выигрывает бронзу чемпионата Европы. Фигурист и его тренер - Валентина Чеботарева - прокатами остались недовольны. "Я знаю, он может лучше, думаю, что причиной стало то, что Миша не успел восстановиться после чемпионата России", - рассказала Чеботарева. Как сообщила тренер, Коляда заболел после национального отбора, в результате из тренировочного процесса выпала целая неделя.
Россиянин Александр Самарин занял шестое место (229,81).
Теперь перед руководством Федерации фигурного катания на коньках России стоит задача определить, кто из трех участников европейского чемпионата станет обладателем путевок на Олимпийские игры. Специалисты во мнениях сходятся - это должны быть Коляда и Алиев.
Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила журналистам: "Кто должен ехать на Олимпиаду? Те, кто здесь второй и третий, кто еще? Есть отбор на чемпионат России, есть - на чемпионат Европы. Разве у кого-то есть вопросы?"
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также однозначен в своих выводах: "На Игры должны ехать Алиев и Коляда. Несмотря на то, что Алиев - дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что он и доказал на чемпионате Европы. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее".
В соревнованиях танцоров главной сенсации не случилось: обладатели мирового рекорда по сумме баллов за две программы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, даже несмотря на заметную погрешность во время проката короткой программы, уверенно обошли всех конкурентов. Перед произвольным танцем ближайших преследователей они опережают почти на шесть баллов. Для сравнения - вторую и четвертую пару сейчас разделяет меньше одного балла.
Именно в этой тройке произошла главная неожиданность - чуть ли не впервые номинально вторая пара российских танцев на льду Александра Степанова и Иван Букин обошла многолетних лидеров сборной - Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, пусть и с незначительным опережением по баллам.
"Мы ощущаем драйв, - сказал Букин. - У нас такая музыка, мы даже на тренировках пританцовываем, нам нравится эта программа, мы ей живем. И когда мы выходим на старт, и люди так поддерживают, они еще добавляют нам уверенности, и мы просто кайфуем".
"Но соревнования пока не закончились, и рано говорить о конечных результатах. Завтра еще целый день, и здесь состав колоссально сильный. Но сегодняшним днем мы довольны", - добавил он.
Тренер Бобровой и Соловьева Александр Жулин похвалил своих учеников за прокат программы, а низкие баллы объяснил "вкусовщиной" судей, которые, по его словам, могли более высоко оценить прокат фигуристов.
"Мы боролись за четвертый уровень румбы, но поставили третий, - сказала Боброва. - Где грань между этими уровнями? Я бы пошутила на эту тему, но не буду". Соловьев заметил, что чемпионат Европы хоть и важный турнир, но все- таки является подготовкой к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля.
Между российскими парами вклинился итальянский дуэт - Анна Каппеллини и Лука Ланотте, которые являются чемпионами Европы 2014 года. Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро идет восьмой.
Произвольный танец фигуристы представят в субботу, в заключительный соревновательный день чемпионата Европы. В этот же день будут разыграны медали в женском одиночном катании.