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Болезнь помешала подготовке Коляды к чемпионату Европы по фигурному катанию

Спорт
19 января, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Судьи оценили прокат россиянина, по ходу которого он допустил две грубые ошибки при исполнении прыжков, в 175,49 балла

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Неудачное выступление двукратного чемпиона России по фигурному катанию Михаила Коляды на чемпионате Европы в Москве отчасти обусловлено тем, что при подготовке к турниру он перенес болезнь. Об этом журналистам рассказала тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

Судьи оценили прокат Коляды, по ходу которого он допустил две грубые ошибки при исполнении прыжков, в 175,49 балла, по сумме двух программ он набрал 258,90 балла. После короткой программы фигурист шел на четвертом месте.

"Конечно, я не очень довольна и короткой, и произвольной программами, он способен на большее. Думаю, он не восстановился после чемпионата России, после которого приболел. Неделя вылетела", - сказала Чеботарева.

"Сильно расстроились, рассчитывали на другой результат. Тренеру всегда хочется большего", - добавила она.

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