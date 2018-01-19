Фигурист Самарин заявил, что чувствует внутреннее опустошение после выступления на ЧЕ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин остался недоволен своим выступлением на чемпионате Европы в Москве, после него он чувствует внутреннее опустошение. Об этом он рассказал журналистам после проката произвольной программы.

Судьи оценили прокат Самарина в 155,56 балла, в сумме - 229,81. После короткой программы фигурист шел на девятом месте.

"Эмоций никаких, только внутреннее опустошение. Немного положительных эмоций добавила нереальная публика, которая создавала теплую, классную атмосферу. Все поддерживали - просто невероятно", - сказал Самарин.

"О самих прокатах особо сказать нечего, - добавил он. - Причин [неудачного выступления] никаких назвать не могу. План был сделать три четверных, получилось два с ошибками. Есть что улучшать, к чему стремиться".

"Видимо, проблема была в голове. Неправильно себя настроил - то ли слишком спокоен был, то ли накрутил. Трудно объяснить, но в технике проблем не было. Единственный вариант - поправить голову и повернуть мозги", - заключил фигурист.