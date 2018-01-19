Колобков: дебют фигуриста Алиева на чемпионате Европы удался

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дебют российского фигуриста Дмитрия Алиева на чемпионате Европы, где он выиграл серебряную медаль, несомненно удался. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Победу на чемпионате Европы, который проходит в Москве, одержал испанец Хавьер Фернандес. Алиев стал вторым, двукратный чемпион России Михаил Коляда - третьим. Серебряный призер чемпионата России Александр Самарин занял шестое место.

"Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на чемпионате Европы несомненно удался. От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой", - заявил Колобков.

"Сожалею, что другому воспитаннику петербургской школы - Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить все задуманное, - продолжил министр спорта. - Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарева подведет Михаила в абсолютной готовности. Отмечу еще дебют на чемпионате Европы Александра Самарина, которому удалось с девятого места в короткой программе в итоге подняться на шестое. И, конечно, хочу пожелать успеха нашим девушкам и танцевальным парам, которые разыграют награды домашнего чемпионата Европы в субботу".

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.