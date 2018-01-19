Фигурист Алиев заявил, что чувствовал себя окрыленным во время завоевания серебра ЧЕ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев, по собственному признанию, чувствовал себя окрыленным во время проката произвольной программы, которая принесла ему серебро чемпионата Европы в Москве. Об этом он рассказал журналистам после завоевания медали.

Победу на чемпионате Европы в шестой раз одержал испанец Хавьер Фернандес, Алиев стал вторым, двукратный чемпион России Михаил Коляда - третьим.

"Мы грамотно подошли к старту, правильно подобрали настрой, мысли в паузе после разминки. Я чувствовал себя сегодня окрыленным, - сказал Алиев. - После первого четверного в каскаде, причем уверенного, у меня был эмоциональный подъем. Но я понял - это может помешать. Ко второму четверному осадил себя, и после него я выдохнул, но ровно настолько, чтобы дальше себя сдерживать, не расплескать эмоции".

Для 18-летнего Алиева это был дебютный чемпионат Европы, в прошлом году он завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров.