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Чайковски стал единственным игроком из КХЛ в составе сборной Словакии на ОИ-2018

Спорт
22 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Всего в список вошли 23 хоккеиста

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Михал Чайковски

Михал Чайковски

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 22 января. Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски стал единственным игроком из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вошедшим в состав сборной Словакии на Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Полностью состав, в который вошли 23 хоккеиста, выглядит следующим образом:

  • Вратари: Патрик Рыбар ("Градец Кралове", Чехия), Ян Лацо ("Спарта", Чехия), Бранислав Конрад ("Оломоуц", Чехия).
  • Защитники: Иван Баранка ("Витковице", Чехия), Михал Чайковски ("Автомобилист", КХЛ), Доминик Граняк ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Староста ("Дукла", Тренчин), Юрай Валах ("Хомутов", Чехия), Петер Черешняк ("Пльзень", Чехия), Марек Дялога, Юрай Микуш (оба - "Спарта", Чехия).
  • Нападающие: Мартин Бакош ("Либерец", Чехия), Томаш Суровы, Милош Бубела (оба - "Банска Быстрица"), Марцел Гашчак ("Комета", Чехия), Лукаш Цингел ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Марцинко ("Оцеларжи", Чехия), Патрик Лампер ("Банска Быстрица"), Ладислав Надь, Марек Говорка (оба - "Кошице", Словакия), Андрей Кудрна ("Спарта", Чехия), Петер Олвецки ("Дукла", Тренчин), Матей Паулович, Михал Криштоф (оба - "Нитра"), Матуш Сукел ("Липтовский Микулаш").

Соперниками словацких хоккеистов по группе В будут сборные США и Словении, а также команда олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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