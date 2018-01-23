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"Манчестер Сити" подписал новый контракт с футболистом Де Брёйне

Спорт
23 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

По данным СМИ, клуб как минимум удвоит зарплату бельгийца

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Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 23 января. Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение между клубом и 26-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года. По информации британской газеты The Independent, по старому контракту бельгиец получал 115 тыс. фунтов в неделю (около 6 млн в год). По новому контракту его зарплата будет по меньше мере удвоена.

"Как я уже говорил раньше, моим намерением было остаться в "Манчестер Сити". Здесь я с первого дня чувствую себя как дома. Мы не просто выигрываем, мы играем в прекрасный футбол. Мне очень приятно быть частью этой команды, я нахожусь в радостном предвкушении того, что мы можем достичь в ближайшие годы", - заявил Де Брёйне.

Де Брёйне перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Вольфсбурга" летом 2015 года. Сообщалось, что сумма трансфера бельгийца составила €74 млн. Ранее он также играл за бельгийский "Генк", английский "Челси" и немецкий "Вердер". В составе "Манчестер Сити" Де Брёйне провел 122 матча, в которых забил 31 мяч и отдал 50 голевых передач.

"Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии с 65 очками после 24 туров. 14 января манкунианцы проиграл "Ливерпулю" (3:4), прервав беспроигрышную серию, которая длилась более девяти месяцев (с 5 апреля 2017 года). "Манчестер Сити" вышел с первого места из группы F в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала английский клуб сыграет со швейцарским "Базелем".

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