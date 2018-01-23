Третьяков, Никитина и еще три российских скелетониста прибыли на слушания в CAS

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова прибыли на слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди скелетонистов в этом списке были Третьяков (лишен золота Игр в Сочи), Чудинов, Никитина (лишена бронзы ОИ-2014), Потылицына и Орлова. Заседание в CAS начнется в 15:30 мск в Женеве.

"Хочу донести правду", - сказала перед началом слушаний Никитина.

"Настроение нормальное", - отметил Третьяков.

Днем ранее в Женеве состоялись слушания по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Вердикт CAS по всем российским спортсменам, как ранее сообщил генеральный секретарь организации Матье Риб, будет вынесен не ранее 30 января.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.