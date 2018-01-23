Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяков, Никитина и еще три российских скелетониста прибыли на слушания в CAS

Спорт
23 января, 15:30 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 23, января. /ТАСС

Заседание в CAS начнется в 15:30 мск в Женеве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Третьяков

Александр Третьяков

© Виталий Белоусов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова прибыли на слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

МОК не включил саночницу Викторию Демченко в список потенциальных участников ОИ-2018

МОК не выдал приглашения на Олимпиаду биатлонистам Волкову и Гараничеву

Скелетонисты Никитина и Третьяков будут участвовать в январских слушаниях в CAS

Российский скелетонист Третьяков занял пятое место на этапе КМ в Санкт-Морице

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди скелетонистов в этом списке были Третьяков (лишен золота Игр в Сочи), Чудинов, Никитина (лишена бронзы ОИ-2014), Потылицына и Орлова. Заседание в CAS начнется в 15:30 мск в Женеве.

"Хочу донести правду", - сказала перед началом слушаний Никитина.

"Настроение нормальное", - отметил Третьяков.

Днем ранее в Женеве состоялись слушания по делам российских конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Вердикт CAS по всем российским спортсменам, как ранее сообщил генеральный секретарь организации Матье Риб, будет вынесен не ранее 30 января.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
2
Снявшиеся в клипе со стриптизом чиновники уволены в Оренбургской области
3
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
4
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2
5
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
6
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
7
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама