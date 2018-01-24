Алаев: сборной России досталась очень сильная группа в Лиге наций, и это хорошо

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Жребий определил в соперники сборной России по футболу в группе Лиги наций очень сильных соперников, что только добавит интереса к предстоящим матчам. Такое мнение ТАСС высказал и. о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В вместе с командами Швеции и Турции.

"Сугубо положительные впечатления от жеребьевки, по-моему, очень сильная группа, а всегда приятней играть против сильных. Шведы показали свою силу в стыковых матчах (чемпионата мира 2018 года - прим. ТАСС) с итальянцами, у Турции строится новая команда под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Да, есть вопросы по тому, что сыграем с турками три раза за год, но, считаю, это нормально: одна игра будет завершать цикл подготовки команды к чемпионату мира, две остальные пройдут позднее и будут официальными. С Турцией у нас хорошие отношения, уверен, что матчи пройдут при полных стадионах", - поделился впечатлениями Алаев.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года.