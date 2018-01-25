Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК допустил до Игр в Пхёнчхане лишь 169 российских атлетов

Спорт
25 января, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Изначально Олимпийский комитет России подавал список из 500 спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, допущенных до зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на ОКР, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia (олимпийский атлет России).

Точное количество россиян, вошедших в заявку на Игры и получивших допуск до олимпийских соревнований, стало известно в четверг. При этом вместе с тренерами и специалистами заявка будет состоять из 340 человек. Изначально ОКР подавал в МОК список из 500 атлетов. 19 января было объявлено о том, что специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая занималась отбором спортсменов согласно критериям МОК, сократила список на 111 человек.

Нынешняя же неделя для ряда атлетов выдалась весьма драматичной: поочередно приходила информация о недопуске на Олимпиаду таких спортсменов, как шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, чемпион Игр-2014 биатлонист Антон Шипулин, и ряда других россиян, которые всерьез претендовали на олимпийские медали.

МОК сохранил дуэль Медведевой и Загитовой

Больше всего решение МОК о недопуске многих лидеров ударило по биатлонистам и конькобежцам. Биатлонисты не смогут выступить полноценными командами в мужской и женской эстафетах - лишь в четверг стало известно о допуске на Игры Матвея Елисеева, что позволит россиянам принять участие в смешанной эстафете.

Смотрите также

МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 ряду ведущих российских спортсменов

Конькобежцы лишились рекордсмена мира на дистанции 1500 м и трехкратного чемпиона мира на этой дистанции Дениса Юскова и мирового рекордсмена на 500 м, многократного чемпиона мира на отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье Павла Кулижникова. Помимо этого, россияне не смогут принять участие в командных гонках, учитывая, что в Пхёнчхане у мужчин побежит только один человек, а у женщин - трое.

Болезненные потери понесли команды по фигурному катанию, шорт-треку и санному спорту. У фигуристов недопуск Ксении Столбовой не позволит выступить на Олимпиаде ее спортивной паре с Федором Климовым, которая завоевала золото ОИ-2014 в командном турнире. Правда, в Пхёнчхане все увидят продолжение дуэли Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В шорт-треке в отсутствие Ана и опытной Татьяны Бородулиной за медали смогут побороться Семен Елистратов и Софья Просвирнова. В санном спорте до Олимпиады не допустили серебряного призера Игр в Сочи Татьяну Иванову и перспективную Викторию Демченко. Это ослабило женскую команду, но чемпион мира 2015 года Семен Павличенко и действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов в Южной Корее выступят.

"Последние два дня мы работали с МОК, чтобы отстоять их [лидеров], но они туда не вошли", - рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Решение об участии в ОИ-2018 спортсмены будут принимать самостоятельно

В мужском хоккее приглашения не получили пять игроков, из которых на поездку в Пхёнчхан реально претендовали двое: защитник Антон Белов и нападающий Сергей Плотников. Обоих подвело то, что их имена упоминались в связи с допинговыми историями. Белов в свое время отбывал трехмесячную дисквалификацию, а по Плотникову проходила информация о его предупреждении от Международной федерации хоккея из-за сданной допинг-пробы с положительным результатом. Правда, Федерация хоккея России в августе прошлого года эту информацию опровергала.

Галерея
8 фото
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Олимпийская форма в нейтральных цветах

В женском хоккее в среду появилось сообщение о том, что МОК не выдал приглашение Людмиле Беляковой, имевшей опыт выступления в Северной Америке. Однако на следующий день стало известно, что она, как и Елисеев, изначально не были включены в число допущенных из-за технической ошибки. Оба оказались в списке 169 олимпийцев.

По словам Колобкова, решение об участии в Олимпиаде спортсмены будут принимать сами. При этом речи об отказе от выступления на Играх из солидарности с отстраненными атлетами, судя по всему, не ведется. "На олимпийском собрании все высказались за участие в Олимпийских играх. Приглашения будут разосланы индивидуально, но я на данный момент ни от кого не слышал про то, что кто-то не хочет участвовать", - рассказал вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Спортивное руководство страны намерено, по словам Колобкова, биться за каждого отстраненного от Олимпиады спортсмена. "Вообще, мы получили подтверждение в Спортивном арбитражном суде, что заявки [на Игры] могут рассматриваться до 5 февраля. Мы ждем подтверждения от МОК, что такой вариант возможен", - отметил министр спорта. Не получившие права выступить в Пхёнчхане атлеты уже подали иски в гражданский суд Швейцарии.

Утешением для тех, кто не поедет в Пхёнчхан, станут специальные соревнования, которые будут проводиться, чтобы спортсмены не теряли практики. "Мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами, подберем для них удобное время. Сроки будут согласованы с федерациями. Сейчас мы прорабатываем некие технические детали", - рассказал Колобков.

Смотрите также

Российские сноубордисты Заварзина и Уайлд вошли в заявку на Олимпиаду

Российские атлеты подали иски в гражданский суд Швейцарии в связи с неприглашением на ОИ

Белякова и Елисеев не были включены в список приглашенных на ОИ из-за технической ошибки

Колобков: Россия будет биться за каждого спортсмена, не допущенного до Олимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Персоны
Колобков, Павел Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама