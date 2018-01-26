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Елистратов считает, что российские спортсмены не должны отказываться от участия в ОИ

Спорт
26 января, 4:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

По мнению олимпийского чемпиона Сочи в шорт-треке, не поехать на Игры - значит сдаться

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 26 января. Олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Семен Елистратов считает, что допущенные до Олимпиады российские спортсмены не должны отказываться от участия в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе партнеров Елистратова по эстафетной четверке, победившей на Играх в Сочи, - Виктора Ана, Руслана Захарова и Владимира Григорьева. Сам Елистратов в числе 169 допущенных атлетов сможет выступить на Олимпиаде в Южной Корее.

"Ситуация идет к тому, что вслед за несправедливыми отстранениями мы бы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады, и крутились в своем болоте, сидя дома. Но этого делать нельзя, не поехать - значит отступить и сдаться. Мысль о том, что кто-то порадуется, что нашей команды не будет на ОИ, мотивирует еще сильнее", - написал Елистратов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Сборная России не будет представлена на Играх-2018, российские спортсмены смогут выступить только под олимпийским флагом в статусе "олимпийских атлетов из России".

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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