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Биатлонист Логинов заявил, что будет поддерживать российских спортсменов на ОИ-2018

Спорт
26 января, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Спортсмен отметил, что российским атлетам непросто из-за сложившейся вокруг Олимпиады ситуации

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 января. Биатлонист Александр Логинов будет искренне поддерживать российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчане. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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"Думаю, что в сложившейся ситуации вокруг Олимпиады всем непросто, но мы русские, мы все переживем. Я буду искренне поддерживать наших ребят, которые поедут на Олимпиаду", - сказал Логинов.

Ранее Международный олимпийский комитет не выдал приглашения ряду российских спортсменов, в том числе и Логинову, на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчане. В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал состав российской делегации на Играх в Пхёнчхане, в который вошли 169 спортсменов.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля.

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