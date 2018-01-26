Биатлонист Логинов заявил, что будет поддерживать российских спортсменов на ОИ-2018

ТАСС, 26 января. Биатлонист Александр Логинов будет искренне поддерживать российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчане. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Думаю, что в сложившейся ситуации вокруг Олимпиады всем непросто, но мы русские, мы все переживем. Я буду искренне поддерживать наших ребят, которые поедут на Олимпиаду", - сказал Логинов.

Ранее Международный олимпийский комитет не выдал приглашения ряду российских спортсменов, в том числе и Логинову, на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчане. В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал состав российской делегации на Играх в Пхёнчхане, в который вошли 169 спортсменов.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля.