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Словацкий биатлонист Отченаш выразил поддержку россиянам, не допущенным на Олимпиаду

Спорт
26 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Словацкий спортсмен назвал назвал подозрения в отношении российских спортсменов непонятными

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Словацкий биатлонист Мартин Отченаш

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 26 января. Словацкий биатлонист Мартин Отченаш написал в своем Instagram слова поддержки Антону Шипулину и другим российским спортсменам, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Олимпиаду-2018.

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Во вторник стало известно, что МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 ряду ведущих российских спортсменов, в числе которых Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион шорт- трекист Виктор Ан.

"Сейчас я очень зол, - написал Отченаш. - Антон Шипулин - брат "нашей" Насти (биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина - прим. ТАСС), я знаю его много лет. Мы часто встречались на трассе и за ее пределами, очень жаль, что в Корее мы не увидимся. Непонятные подозрения и просто список спортсменов - вот какие доказательства, скорее всего, в этом кроется что-то еще, Антон и остальные спортсмены, держитесь".

Российская сборная не сможет выступить на Играх-2018 в полном составе и под национальным флагом. Участие в Играх в Пхёнчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Россияне выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia ("олимпийский атлет из России").

я был разочарован что в Рио 2016 не стартовала эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин- брат "нашей" Насти! знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся... непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства.... скорее всего в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!! #биатлон #россия #2018 #ои #biathlon_family #biathlon

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas)

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