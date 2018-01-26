Павлов: возраст позволяет шорт-трекисту Айрапетяну выступить еще на двух Олимпиадах

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шорт-трекист Денис Айрапетян, не получивший приглашение на Игры в Пхёнчхане, еще молод и сможет рассчитывать на участие как минимум в двух Олимпиадах. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Виктор Павлов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК), помимо Айрапетяна, решил не выдавать приглашения на Игры-2018 российским шорт-трекистам Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Артему Козлову, Татьяне Бородулиной и Евгении Захаровой.

"Первоначальная информация появилась еще 23 января, но мы до конца надеялись, что все обойдется. Не знаю, по какой причине Дениса не допустили, потому что у него никогда не было никаких нарушений, и пока что никто никаких объяснений не прислал. Какое может быть состояние? Денис завоевал квоту, отобрался на Игры, не имел никаких нарушений, и это действительно обидно", - сказал Павлов.

"График подготовки Дениса будет скорректирован в связи с последними событиями. Ничего не сделаешь, будем готовиться к чемпионату мира", - добавил специалист.

"Денису недавно исполнился 21 год, он еще может рассчитывать на участие как минимум в двух Олимпиадах, если все будет нормально, он молодой спортсмен. Но Игры проводятся не каждый год, и никто не застрахован от травм или чего-нибудь другого, загадывать сложно", - заключил собеседник агентства.

В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал состав российской делегации на Играх в Пхёнчхане, в который вошли 169 спортсменов, из них семь - шорт-трекисты. Российские атлеты выступят в Корее под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля.