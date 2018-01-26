За себя и тех парней: кто представит Россию на Олимпиаде-2018

Окончательный состав российской сборной на Олимпиаду-2018 в Южной Корее был объявлен 25 января. В состав вошло лишь 169 человек — те немногие спортсмены, оставшиеся на плаву после долгих месяцев антидопинговых расследований специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Практически все звезды российского спорта остались за бортом, не получив приглашений на Игры. Для сравнения: на Олимпиаде-2014 в Сочи выступило 225 россиян, на Играх-2010 в Ванкувере — 177.

При этом впереди команду ждут и другие испытания: в Пхёнчхане россиянам предстоит бороться за медали не под российским, а под олимпийским флагом. Выступать спортсменам предстоит в статусе OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). А те, кому посчастливится одержать победу, вместо гимна России услышат олимпийский гимн.

Фигурное катание на коньках

Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова; Михаил Коляда, Дмитрий Алиев; Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт; Кристина Астахова/Алексей Рогонов; Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Настоящей трагедией для российского фигурного катания стал недопуск к участию в Играх олимпийских чемпионов командного турнира в Сочи Ксении Столбовой и Федора Климова. Спортсмены ради своей второй в карьере Олимпиады прошли сквозь череду бесконечных травм, но МОК отказал партнерше в приглашении. Также МОК не допустил к Играм и Ивана Букина, выступающего в танцах с Александрой Степановой. Для этих спортсменов Олимпиада должна была стать первой в карьере.

Столбову и Климова в команде заменят шедшие запасными Кристина Астахова и Алексей Рогонов, которые до сего момента на пьедестал национального чемпионата пока не поднимались. В танцах Степанову и Букина заменит дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Самыми очевидными претендентами на медали Олимпиады являются российские одиночницы Медведева и Загитова, а также спортивная пара Тарасова и Морозов, двукратные чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира прошлого года. При хорошем раскладе могут преподнести сюрприз и опытные танцоры Боброва и Соловьев. У российских мужчин-одиночников на Играх будет хороший шанс в очередной раз сразиться на льду с сильнейшими спортсменами мира, с которыми им еще предстоит побороться в следующем олимпийском цикле.

Лыжные гонки

Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Российская лыжная команда поедет в Пхёнчхан практически обескровленной. Приглашение на Игры от МОК не получил Сергей Устюгов, являющийся звездой не только российского, но и мирового лыжного спорта. Спортсмен завоевал пять медалей на чемпионате мира в Лахти, из которых две — золотые. Также на Олимпиаде не выступят участники Игр-2014 Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных. Все они были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх.

Шансы на медаль есть у молодого лыжника Александра Большунова, который в нынешнем сезоне несколько раз становился призером этапов Кубка мира. На Играх выступит и серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира в составе эстафетной команды Алексей Червоткин. Есть в числе приглашенных и Юлия Белорукова, также ставшая призером мирового первенства в Лахти. Кроме того, на Игры едет серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Панжинский, но он уже давно не показывал высоких результатов.

Хоккей

Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

В Пхёнчхан поедут 25 российских хоккеистов и трое запасных, которые смогут заменить кого-то из основной обоймы только в случае травмы, но лишь до первого матча турнира 14 февраля. Допуск на Олимпиаду получили три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

Во вратарской линии дебютировать на Олимпиаде предстоит 34-летнему Василию Кошечкину из магнитогорского "Металлурга", а также 22-летним Илье Сорокину (ЦСКА) и Игорю Шестеркину (СКА). Несмотря на возраст, Кошечкин не имеет большого международного опыта — на его счету всего семь игр на чемпионате мира, которые к тому же не были ключевыми.

В обороне присутствует пять игроков из СКА и трое — из ЦСКА. Ведущими защитниками можно назвать Вячеслава Войнова, в активе которого опыт выступления на Олимпийских играх и два Кубка Стэнли, а также поигравших в Национальной хоккейной лиге Никиту Нестерова и Алексея Марченко. Есть среди игроков обороны и чемпион мира Андрей Зубарев.

Лидерами в атаке у россиян в Южной Корее безоговорочно станут Илья Ковальчук, Никита Гусев и Павел Дацюк. Первые двое возглавляют таблицу бомбардиров чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ковальчук и Дацюк среди нападающих являются единственными с опытом выступления на Олимпиадах — предстоящие Игры станут для них уже пятыми в карьере.

На свои первые и, вероятно, последние Игры поедет и еще один ветеран — 36-летний нападающий Сергей Мозякин. Форвард является рекордсменом по количеству голов и набранных очков в чемпионатах страны, но в играх за сборную по разным причинам такую результативность ему показывать не удавалось.

В составе женской сборной России на Олимпийские игры поедут 23 игрока: три вратаря, восемь защитников и 12 нападающих. Большинство представляют ведущие клубы Женской хоккейной лиги: "Торнадо", санкт-петербургское "Динамо", "Агидель", СКИФ и "Бирюсу".

В составе команды немало двукратных бронзовых призеров чемпионата мира 2013 и 2016 годов. Это защитник Ангелина Гончаренко, нападающие Людмила Белякова, Ольга Сосина, Елена Дергачева и Екатерина Смолина. Участие Беляковой на Олимпиаде оказалось под угрозой после того, как МОК не включил ее в список российских спортсменов, которым выдадут приглашения на Игры. Однако позже стало известно, что ее отсутствие было связано с технической ошибкой.

Горнолыжный спорт и сноуборд

Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

Пять спортсменов вошли в состав российской горнолыжной команды. Единственным претендентом на медали Игр является 33-летний Александр Хорошилов. В течение нескольких последних лет россиянин уверенно выступал в Кубке мира. А на чемпионате мира — 2017 стал пятым, лишь немного не дотянув до бронзовой медали. Также стоит отметить, что Хорошилов является первым и единственным представителем России, которому удалось выиграть этап Кубка мира (сезон-2014/15, Австрия, Шладминг).

Российские сноубордисты пережили предолимпийские месяцы без кадровых потерь, ни один из спортсменов не был отстранен в ходе допинговых расследований. Таким образом, все сильнейшие атлеты получили возможность выступить на Играх в Пхёнчхане. В том числе и лидеры сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах — двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд и бронзовый призер Игр в Сочи Алена Заварзина. Смогут ли знаменитые супруги повторить успех домашней Олимпиады в Пхёнчхане — покажет время.

Также за медали Олимпиады-2018 будут бороться серебряный призер сочинских Игр в сноуборд-кроссе Николай Олюнин и чемпион мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе Андрей Соболев.

Биатлон

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

МОК отказал в приглашении на Игры ведущим российским биатлонистам, среди которых Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев. Также к участию в Олимпиаде не допущены Александр Логинов, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ольга Подчуфарова и Ирина Услугина.

В итоге российскую команду представят только четыре спортсмена. Одной из немногих приятных новостей является то, что россияне все-таки смогут выступить в такой дисциплине, как смешанная эстафета, — буквально на днях стало известно, что приглашение на Игры получил Матвей Елисеев.

Шорт-трек и конькобежный спорт

Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Российские шорт-трекисты поедут на Игры-2018 без главной звезды — шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Вполне вероятно, что для 32-летнего спортсмена Игры в Пхёнчхане стали бы заключительными в карьере. По иронии судьбы, до 2011 года Ан представлял на международных турнирах именно Южную Корею.

В отсутствие Ана все внимание будет приковано к победителю Олимпиады-2014 в эстафете Семену Елистратову. Также медальные надежды связаны с юной талантливой спортсменкой Софьей Просвирновой, которая является многократной чемпионкой Европы.

Российские конькобежцы понесли огромные потери перед Играми в Южной Корее. По решению Международного олимпийского комитета в Пхёнчхане не смогут выступить рекордсмен мира на дистанции 1500 м и трехкратный чемпион мира на этой дистанции Денис Юсков и мировой рекордсмен на 500 м, многократный чемпион мира на отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье Павел Кулижников. Не будет в команде и Ольги Фаткулиной, завоевавшей серебро на сочинской Олимпиаде (на дистанции 500 м), но лишенной награды и пожизненно отстраненной от Олимпийских игр.

Среди "выживших" наиболее титулованной является конькобежка Граф, являющаяся обладательницей двух бронзовых медалей Игр в Сочи (на дистанции 3000 м и в командной гонке).

Керлинг

Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

К российскому керлингу претензий у допинг-служб не было, поэтому на Игры спортсмены едут в полном составе. Мужская команда керлингистов не сумела отобраться на Олимпиаду. Женская команда под руководством скипа Виктории Моисеевой будет традиционно бороться за медали в Пхёнчхане. Также хорошие медальные шансы в дабл-миксте имеют Брызгалова и Крушельницкий.

Санный спорт

Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

В состав команды не вошла одна из ведущих представительниц этого вида спорта в стране Татьяна Иванова. Спортсменка, являющаяся обладательницей серебра Игр-2014 в эстафете, была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом от участия в Играх.

Одними из фаворитов предстоящей Олимпиады являются действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов и чемпион мира 2015 года Семен Павличенко. Оба спортсмена показывали высокие результаты в олимпийском сезоне.

Бобслей и скелетон

Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

Согласно решению дисциплинарной комиссии МОК от участия в Олимпиаде были отстранены Александр Касьянов и разгоняющие Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Это весомая потеря для российского бобслея — экипаж Касьянова был лидером сборной, одержав победы в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в канадском Уистлере. Оставшиеся российские бобслеисты вряд ли смогут претендовать на олимпийские медали.

Также в Пхёнчхане не выступят лидеры российского скелетона Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова. Теперь надежды стоит возлагать лишь на Никиту Трегубова — на недавнем этапе в Уистлере спортсмен занял второе место.

Фристайл

Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

По итогам квалификационного периода российские фристайлисты заработали 25 олимпийских лицензий. Однако Олимпийский комитет России утвердил только 22 спортсменов, отвечающих всем критериям отбора.

Фристайл входит в то небольшое число видов спорта, которые не понесли потерь в связи с допинговыми расследованиями последних лет. В составе команды есть как опытные спортсмены, за плечами которых участие в Олимпиадах 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, так и совсем юные атлеты. Одним из самых ярких представителей сборной является бронзовый призер Игр-2014 в могуле Александр Смышляев. Фристайлист пропустил весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы, но сумел восстановиться и вернуться в спорт. Также внимание стоит обратить на Максима Бурова, завоевавшего Хрустальный глобус в лыжной акробатике по итогам Кубка мира в этом сезоне.

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье

Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Эрнест Яхин

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выступят в Южной Корее практически в полном составе. В списке приглашенных отсутствует только многолетний лидер национальной команды Дмитрий Васильев. Тем не менее 38-летний спортсмен, который не попал в финальную заявку на Игры, не намерен завершать карьеру из-за отрицательного решения МОК.

Претендовать на высокие места в Пхёнчхане имеют шансы Евгений Климов и Ирина Аввакумова, которые демонстрировали неплохие результаты на этапах Кубка мира. Что касается медальных прогнозов, то об этом говорить было бы слишком рискованно — российские летающие лыжники пока не входят в число мировых лидеров.

Игры в Пхёнчхане станут вторыми в карьере для 27-летнего Яхина. В лыжном двоеборье россияне за всю историю завоевали только одну бронзовую медаль — Валерий Столяров стал призером Игр-1998 в Нагано. Вряд ли перед Яхиным стоят какие-либо медальные задачи на Олимпиаду-2018. Главное для спортсмена — показать как можно более высокий результат.