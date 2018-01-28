Олимпиада в Пхёнчхане установит новый рекорд по количеству участников

ТАСС, 28 января. Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане станут самыми многочисленными в истории зимних Олимпиад. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На данный момент заявки на участие в Олимпиаде подали около 3000 спортсменов из 95 стран. Регистрация участников продлится до 00:00 29 января по московскому времени.

"Точное количество стран и атлетов будет определено в понедельник, - сообщили в оргкомитете Игр. - Но очень вероятно, что у нас будет самая крупная Олимпиада".

Рекорд по количеству участников зимних Игр принадлежит Сочи. В Олимпиаде 2014 года приняли участие 2800 спортсменов из 88 стран.

Благодаря добавлению новых дисциплин в программу Олимпиады-2018 будет побит рекорд по количеству разыгрываемых комплектов медалей (102). Впервые на Олимпиаде пройдут соревнования по сноуборду в категории биг- эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлинге.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.