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Российские лыжники выступят в бордовой форме на Олимпиаде-2018

Спорт
28 января, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Элементы национальной символики убраны с формы и заменены на аббревиатуру OAR

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© Пресс-служба ФЛГР

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) представила форму бордового цвета, произведенную компанией Adidas, в которой российские лыжники выступят на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил вице- президент ФЛГР Сергей Крянин.

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"Данная форма сделана в бордовом цвете, она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне. Элементы национальной символики убраны с формы и заменены на аббревиатуру OAR - Olympic Athlete from Russia ("олимпийский атлет из России")", - сказал Крянин.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, отстранив сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Россиянам запрещено выступать в Играх под флагом страны, однако МОК оставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе "олимпийский атлет из России".

В связи с этим МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР (указанные элементы должны быть заменены логотипом Olympic Athlete from Russia, вариант которого представил МОК), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Все эскизы формы россиян на Играх должны пройти процедуру утверждения МОК.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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