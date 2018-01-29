Российская сборная стартует на чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом стартует в понедельник в Хабаровске. Сборная России на домашнем льду ставит задачу вернуть чемпионский титул, который год назад в Сандвикене отошел к команде Швеции.

В дивизионе А чемпионата мира восемь команд поделены на две группы, в сильнейшей группе однокруговой турнир проведут сборные Швеции, России, Финляндии и Норвегии. В группе В выступят сборные Германии, Казахстана, Венгрии и США. Все команды продолжат выступление в плей-офф, начиная с 1/4 финала.

Сборная России 29 января сыграет с соперниками из Норвегии, 30 января - Финляндии, 31 января - Швеции, начало всех матчей - 12:30 мск. В это же время российская команда проведет свой четвертьфинал 2 февраля. Полуфиналы запланированы на 3 февраля, матч за третье место и финал состоятся 4 февраля.

Матчи турнира пройдут на арене "Ерофей" в Хабаровске. Перед матчем сборных России и Норвегии в понедельник состоится церемония открытия. Помимо лазерного шоу, где будут показаны достопримечательности региона, зрители увидят оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флешмоба. Безопасность во время матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске будут ежедневно обеспечивать около 500 человек - сотрудников сил правопорядка и волонтеров.

В воскресенье в Харбине стартовало первенство в дивизионе В, где выступают команды Эстонии, Японии, Монголии, Украины (группа А), Китая, Нидерландов, Словакии и Сомали (группа В).

Без Иванушкина, но с Ломановым

В составе сборной России на чемпионате мира выступят вратари Роман Черных ("Енисей", Красноярск), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник", Хабаровск), защитники Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба - "Енисей"), Павел Булатов ("Динамо", Москва), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"), полузащитники Алан Джусоев ("Хаммарбю", Швеция), Сергей Шабуров ("Динамо", Москва), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба - "СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба - "Енисей"), Вадим Архипкин ("Бруберг", Швеция), нападающие Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба - "Енисей"), Евгений Дергаев ("Водник", Архангельск), Владимир Каланчин ("Кузбасс", Кемерово).

Капитаном команды назначен 32-летний защитник Юрий Викулин. Пропустит чемпионат мира не успевший восстановиться после травмы один из лучших бомбардиров в истории российского хоккея с мячом, семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин.

На чемпионатах мира доминируют сборные России и Швеции, которые за 60-летнюю историю турнира лишь раз отдали титул финнам - случилось это в 2004 году. Сборные СССР и России побеждали 24 раза, 12 трофеев - у шведов. На счету сборной Финляндии, помимо чемпионского титула 14 лет назад, восемь серебряных наград, в 1965 году второе место завоевала сборная Норвегии.

Год назад в шведском Сандвикене хозяева сумели прервать четырехлетнюю победную серию сборной России, обыграв ее в финале со счетом 4:3. На домашнем льду сборная России в последний раз уступала шведам в решающем матче восемь лет назад, когда турнир прошел на столичной арене в Крылатском.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в шведском Венерсборге.

В начале января в китайском Чэндэ состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд, где в финале сборная России уступила соперницам из Швеции - 0:1.