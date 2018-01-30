Тренер сборной России Черчесов заявил, что внимательно следит за футболистом Дзюбой

ТАСС, 30 января. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов внимательно следит за физическим состоянием и подготовкой нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее 29-летний форвард по решению тренерского штаба петербургского клуба не полетел на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ и тренировался вместе с "Зенитом-2". По информации ТАСС, нападающий может перейти в тульский "Арсенал". Последний раз он сыграл за национальную команду 9 октября 2016 года против команды Коста-Рики (3:4). В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча.

"Мы еще после Кубка конфедераций декларировали, что стоит вопрос, нужен нам высокий нападающий или нет, и второй вопрос - в каком состоянии. Мы внимательно смотрим, кто в каком состоянии, всех знаем, тот же Дзюба у меня с 18 лет уже играл, поэтому я четко понимаю, что ему надо, чтобы он себя проявлял. Мы не берем имена, а берем именно тех футболистов, которые понимают, куда и зачем пришли, что от них требуется и как себя вести, чтобы команда была командой", - сказал Черчесов.

По его словам, любой защитник может рассчитывать на вызов в сборную после травмы Георгия Джикии. 24-летний защитник 18 января получил разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче "Спартака".

"Спокойно к таким вещам относиться нельзя, но жизнь заставляет нас относиться к ним по-рабочему, в этот момент никаких мыслей нет. Сейчас идет подготовка, мы знаем, кто у нас в списках, смотрим за многими футболистами. Посмотрим, кто куда перейдет, какие будут передвижения в трансферное окно, и из этого будем исходить. Футболистов, которые у нас были, мы знаем, у каждого будет шанс заявить о себе", - отметил тренер.

Сборная России в марте проведет контрольные матчи с командами Бразилии и Франции.