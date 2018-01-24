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Черчесов: переход Рауша в "Динамо" не имеет значения для сборной России

Спорт
24 января, 16:28 UTC+3 ЛОЗАННА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Главный тренер сборной России заявил, что не хотел бы обсуждать перспективы защитника немецкого "Нюрнберга" Эдуарда Левина, у которого есть гражданство РФ

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Константин Рауш

Константин Рауш

© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Переход защитника сборной России Константина Рауша из немецкого "Кельна" в московское "Динамо" не повлияет на перспективы игрока в российской команде. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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21 января пресс-служба московской команды объявила о трансфере 27-летнего футболиста.

"Для нас абсолютно не имеет никакого значения тот факт, что Константин Рауш перешел из "Кельна" в "Динамо". Мы заметили его в Германии и приглашали в сборную. Понятно, что я чаще бываю в Химках, а не в Кельне, будем следить еще больше, но по большому счету это не имеет никакого значения. Главное, чтобы он скорее акклиматизировался и начал приносить пользу своей команде, мы будем за ним внимательно смотреть", - сказал Черчесов.

Рауш выступал за "Кельн" с мая 2016 года и принял участие в 50 матчах команды и забил один гол. Также он выступал за немецкие "Ганновер" (2008-2013), "Штутгарт" (2013-2015) и "Дармштадт" (2015-2016). Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, а в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию, футболист выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. Паспорт РФ он получил в 2015 году, а в сборную России впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо".

"Обсуждать перспективы Левина в сборной пока рано"

Черчесов также заявил, что не хотел бы обсуждать перспективы защитника немецкого "Нюрнберга" Эдуарда Левина, у которого есть гражданство РФ.

"Эдуард Левин? Я бы не хотел сейчас говорить кто у нас на радаре, мы много что знаем, но все выводы и анализ мы проводим у себя в кабинете", - заявил Черчесов.

В середине декабря прошлого года об интересе "Спартака" к Левину сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. 22 января издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента игрока Гидо Николая сообщило, что с ним связывались представители нескольких клубов чемпионата России. По информации ТАСС, "Спартак" уже контактировал с "Нюрнбергом" относительно возможного трансфера 20-летнего Левина. Переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России, однако в связи с травмой Георгия Джикии "Спартак" предпримет еще одну попытку приобрести футболиста.

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