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СМИ: футболист сборной России Рауш перешел из "Кельна" в "Динамо"

Спорт
19 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Условия контракта и трансфера 27-летнего игрока не оглашаются

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Константин Рауш

Константин Рауш

© EPA/Arne Dedert

ТАСС, 19 января. Московское "Динамо" подписало контракт с защитником сборной России по футболу и немецкого "Кельна" Константином Раушем. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

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Условия контракта и трансфера 27-летнего игрока не оглашаются. По данным, ТАСС трансферная стоимость защитника составляет порядка €1,5 млн.

Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково (население - 8 тыс. человек), а в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. Паспорт РФ он получил в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В начале октября 2017 года ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с южнокорейцами (4:2), иранцами (1:1), аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3).

Рауш выступает за "Кельн" с мая 2016 года и принял участие в 52 встречах команды. В октябре прошлого года игрок продлил контракт с клубом до 2021 года.

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