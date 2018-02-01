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ПКР 1 февраля отправит в МПК список российской делегации на Паралимпиаду-2018

Спорт
1 февраля, 0:15 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

13 февраля в Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Паралимпийский комитет России (ПКР) 1 февраля отправит Международному паралимпийскому комитету (МПК) список российских спортсменов, персонала и других членов делегации для участия в Паралимпиаде 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

В Бонне 31 января состоялась встреча первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и руководителей МПК. На встрече обсуждались совместные действия по организации участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Участники встречи обсудили целый ряд вопросов, связанных с организационными, материально-техническими и финансовыми сторонами, а также аккредитацией членов делегации, экипировкой участников Игр.

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Стороны договорились, что список российских спортсменов, персонала и других членов делегации будет направлен для рассмотрения 1 февраля - по итогам утверждения на расширенном заседании исполкома ПКР. 13 февраля в Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников. Также согласованы вопросы встречи и проезда российской делегации из Сеула до места проживания, размещения в Паралимпийской деревне и другие.

Отмечается, что в МПК создана специальная комиссия по определению соответствия членов делегации "исключительным мерам", разработанным для участия в Паралимпиаде. В нее вошли исполнительный директор МПК Хавьер Гонсалес, а также члены руководящего состава организации Майк Питерс, Питер ван де Влит и Челси Готелл.

Директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс отметил, что встреча прошла плодотворно. "Сегодня МПК провел очень плодотворную встречу в Бонне с Паралимпийским комитетом России для обсуждения критериев допуска и вопросов логистики для нейтральных спортсменов-паралимпийцев, которые примут участие в Паралимпийских зимних играх 2018 года, - сказал Спенс. - Выражаем благодарность ПКР за участие в данной встрече и приезд в столь короткие сроки уведомления о ней. В период проведения Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане нейтральные паралимпийские спортсмены смогут воспользоваться аналогичными привилегиями, что и любые другие спортсмены, менее чем за 40 дней до церемонии открытия важно было встретиться и прояснить все аспекты приезда делегации".

МПК в понедельник объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе прошлого года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.

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