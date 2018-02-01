Секции самбо появятся в нескольких школах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут секции по самбо в 2018 году в нескольких образовательных учреждениях в рамках всероссийского проекта "Самбо в школу". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минобразования республики.

"Ко всероссийскому проекту "Самбо в школу" присоединилась и Северная Осетия. В качестве апробации секции самбо открыты в пяти школах - в селении Хумалаг, в школах №№ 48, 15, 21 Владикавказа и № 7 Беслана", - уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время секции будут открыты и в школе Пригородного, Ирафского района, а также в школе № 27 Владикавказа. Руководство образовательных учреждений будут самостоятельно выбирать классы, в которых учащиеся смогут посещать секции. Также специально для этой цели преподаватели пройдут повышение квалификации.

Кроме того, в рамках проекта в октябре 2018 года планируется провести первенство министерства образования и науки Северной Осетии по самбо среди юношей и девушек.

Проект "Самбо в школу" был запущен в 2015 году в трех субъектах страны, на сегодняшний день эта цифра возросла до 44. Этот вид спорта является национальным в России и призван сыграть немаловажную роль в спортивном и нравственном воспитании будущего поколения. Проект ориентирован на приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо, создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения.