Тренер латвийских склетонистов Дукурс признал победу Третьякова в Сочи после решения CAS

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс признал победу россиянина Александра Третьякова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Среди них был и Третьяков, показавший лучший результат на Олимпиаде-2014. В ноябре 2017 года МОК принял решение лишить россиянина золота сочинских Игр и запретить ему пожизненно выступать на Олимпиадах. Третьяков с этим наказанием не согласился и подал апелляцию в CAS.

После ноябрьского решения МОК Дукурс заявлял, что комиссия вынесла верное решение, аннулировав результаты Третьякова на Олимпийских играх 2014 года.

"Я еще не видел официальный документ, в котором выносится решение по российским атлетам, но я слышал об этом, - сказал Дукурс. - Я не являюсь официальным лицом, поэтому со мной никто не советуется по таким вопросам. Мы уважаем любое решение Международного олимпийского комитета. МОК должен принять окончательное решение по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду".

"Я никогда не держал в руках золотую медаль Олимпиады. Мартинс Дукурс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется, - продолжил собеседник агентства. - Завтра мы вылетаем в Пхёнчхан и готовимся только к этому турниру. Мы не думаем о прошлых соревнованиях и готовимся только к предстоящим Олимпийским играм".