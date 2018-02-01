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CAS подтвердил январское решение FIL о невиновности саночников РФ

Спорт
1 февраля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских атлетов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) в своем заявлении, посвященном вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, отметила, что суд только повторил выводы дисциплинарной комиссии FIL, которая в начале января не нашла оснований для отстранения спортсменов.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских атлетов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В числе оправданных спортсменов числятся и саночники Демченко и Иванова.

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"Международная федерация санного спорта изучила решение Спортивного арбитражного суда, - говорится в заявлении. - CAS подтвердил решение дисциплинарной комиссии FIL, которая не смогла с полной уверенностью констатировать, что оба спортсмена нарушили антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Решение об участии Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане примет МОК".

Заседание дисциплинарной комиссии FIL состоялось 2 января. По его итогам было принято решение не лишать Иванову и Демченко права участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIL.

На Играх в Сочи Демченко стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях, а также завоевал серебро в эстафете вместе с Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Результаты россиян на Играх-2014 восстановлены.

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