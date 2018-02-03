Тренер: сборной Казахстана по бенди не хватило скорости в полуфинале ЧМ против шведов

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Игрокам сборной Казахстана не хватило скорости в полуфинальной встрече чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Казахстана Илиас Хандаев.

В субботу сборная Швеции победила команду Казахстана со счетом 5:4 в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

"Перед игрой я сказал своим ребятам, что впереди две главных игры в их жизни, и я очень тронут, что все без исключения прониклись моими словами и показали хорошую игру. Сегодня у нас была возможность одержать победу за счет скорости, но, к сожалению, ее не хватило. Я ничуть не расстроен итоговым счетом, потому что главная игра у нас еще впереди", - сказал Хандаев.

В свою очередь главный тренер команды Швеции Свенне Оллсон отметил, что полуфинальная встреча поможет внести ему возможные коррективы на финальный матч против сборной России. "Большое спасибо сборной Казахстана за полуфинальный матч. Главный матч у сборной Швеции завтра, у нас есть ночь и еще несколько часов на возможные изменения в составе, и эта игра поможет тренерскому штабу сделать определенные выводы", - сказал Оллсон.

Финальный матч пройдет 4 февраля. Также в этот день в игре за третье место встретятся сборные Казахстана и Финляндии.