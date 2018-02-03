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Биатлонист Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Италии

Спорт
3 февраля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Второе место занял еще один россиянин Дмитрий Малышко

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Россияне Александр Логинов и Дмитрий Малышко заняли первое и второе места в гонке преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в итальянском Валь- Мартелло.

Логинов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 15,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Малышко с тремя промахами отстал на 2 минуты 38,9 секунды. Третьим стал норвежец Хевард Богетвейт (+2.56,4; 0).

26-летний Логинов четыре раза побеждал на чемпионате Европы. 30-летний Малышко является олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России в эстафете.

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