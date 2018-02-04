Гассиев посвятил брату победу над Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев посвятил победу над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) своему старшему брату Давиду, у которого 1 февраля был день рождения. Об этом он заявил в интервью на ринге после боя.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, защитив пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав - Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех фанатов, спасибо всем болельщикам в России, которые поддерживали меня, это очень важная победа. Еще одно хочу сказать: у моего брата 1 февраля был день рождения, эту победу я посвящаю ему, - сказал Гассиев. - Спасибо Юниеру Дортикосу за этот бой, он получился таким захватывающим и трудным, желаю ему удачи в будущем. Он хороший боец с тяжелым ударом и никогда не сдается".

В финале турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в полуфинале неделей ранее выиграл у латвийца Майриса Бриедиса по очкам. Финальный поединок пройдет в Джедде (Саудовская Аравия) 11 мая.