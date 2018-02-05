Сессия МОК даст оценку дисквалификации Олимпийского комитета России

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 5 февраля. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в понедельник в южнокорейском Пхёнчхане. В олимпийский год она по традиции предваряет старт Игр, церемония открытия которых пройдет 9 февраля. Одной из наиболее важных тем заседания высшего руководящего органа МОК станет обсуждение так называемого российского вопроса, поскольку сессия впервые соберется после решения исполкома организации наложить дисквалификацию на Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Играх в Сочи.

На сессии должны быть утверждены решения прошедших заседаний исполнительного комитета МОК, например, декабрьского в швейцарской Лозанне, где и было принято решение отстранить ОКР от участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане. По этой причине российские спортсмены на зимних Играх выступят под олимпийским флагом, в статусе "олимпийских атлетов из России" (OAR).

Сессия МОК также утвердит некоторые решения, принятые на исполкоме организации 3-4 февраля. Президент МОК Томас Бах, в частности, заявил, что благодаря принятой программе Games Management 2020 организаторы ближайших летних Олимпийских игр сохранили до миллиарда долларов, а зимних - до 500 млн. Эти суммы помогут сэкономить благодаря помощи в организации и планировании к подготовке к Играм.

Открытие сессии МОК состоится в Культурном центре Каннына - прибрежного кластера Олимпийских игр. Начало церемонии открытия - 13:30 мск, на мероприятии запланировано выступление главы МОК.

Сессия будет работать 6 и 7 февраля, начиная с 03:00 мск в отеле "Кенсингтон Флора" в Пхёнчхане, по итогам сессии в среду в главном пресс-центре Олимпиады запланирована пресс-конференция Баха (начало - 12:30 мск).

Традиционно еще раз сессия соберется в заключительный день Игр, который на этот раз выпадает на 25 февраля. В этот день будет рассмотрен вопрос восстановления ОКР. В случае положительного решения на церемонии закрытия российские спортсмены смогут выйти под национальным флагом.

Сессия является главным руководящим органом Международного олимпийского комитета, который принимает самые важные решения в олимпийском движении, включая выбор столиц Олимпийских игр. В нынешнем году состоится также 133-я сессия МОК - она пройдет 3-5 октября в Буэнос-Айресе накануне открытия Всемирных юношеских игр.