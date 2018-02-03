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Оправдание российских спортсменов в CAS станет одной из главных тем исполкома МОК

Спорт
3 февраля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Заседание исполкома откроется в субботу в столице зимней Олимпиады - Пхёнчхане

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ТАСС, 3 февраля. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане. Исполком организации обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании 28 из 39 российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил.

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Заседание исполкома в столице открывающихся 9 февраля зимних Олимпийских игр предваряет 132-ю сессию МОК, которая пройдет в Пхёнчхане 6-7 февраля. Как и на сессии, так и на исполкоме российский вопрос будет главным в повестке дня. Обнародованное в четверг решение CAS о полном удовлетворении 28 и частичном - 11 апелляций российских спортсменов, лишенных медалей Игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, изменило повестку дня исполкома. Члены МОК должны выработать свою позицию по поводу возможного участия ранее дисквалифицированных российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.

В повестке дня заседания исполкома МОК доклады представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) о планах допинг-контроля спортсменов перед Играми, а также представителей российской делегации. На исполкоме также будут заслушаны доклады президента МОК Томаса Баха, представителей федераций летних и зимних видов спорта, а также организационных комитетов предстоящих Олимпийских игр - зимних в Пхёнчхане и в 2022 году в Пекине, летних в 2020 году в Токио и 2024 году в Париже.

Важным пунктом повестки дня исполкома станет вопрос распределения медалей на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, в программу которой включены три новых вида спорта - карате, скейтбординг и скалолазание.

Исполком МОК пройдет в течение субботы и воскресенья в здании Международного вещательного центра Олимпиады. После окончания воскресного дня заседания состоится пресс- конференция Томаса Баха. 5 февраля члены исполкома проведут встречу с представителями комиссии спортсменов МОК, а также совершат ознакомительную поездку в олимпийскую деревню. В понедельник состоится открытие 132-й сессии МОК, которая начнет свою работу 6 февраля.

В исполнительный комитет МОК входят президент Томас Бах, четыре вице-президента и еще девять членов.

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