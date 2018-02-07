"Краснодар" сыграет с "Реалом" в матче юношеской Лиги УЕФА

ТАСС, 7 февраля. Юношеская команда "Краснодара" сыграет в среду со сверстниками из испанского "Реала" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА. Победитель матча выйдет в 1/8 финала турнира сильнейших юношеских команд Европы.

Команда юношей "Краснодара" 1999 года рождения выступает в лиге благодаря победе в ноябре 2016 года в Кубке РФС для 17-летних игроков, представляя Россию по так называемому пути национальных чемпионов. Осенью прошлого года "Краснодар" провел две серии квалификации лиги, победив казахстанский "Кайрат" (2:2, 9:0) и венгерский "Гонвед" (8:0, 1:1).

Благодаря двум разгромным победам нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев с 10 голами в четырех матчах возглавляет список бомбардиров Юношеской лиги УЕФА. В нынешнем сезоне Игнатьев, которому в январе исполнилось 19 лет, дебютировал и в главной команде "Краснодара", забив в четырех матчах премьер-лиги два победных гола в матчах с "Ахматом" (3:2) и "Амкаром" (3:1).

Как и его партнеры по юношеской команде, Игнатьев большей частью выступает в молодежном первенстве России, где с 16 голами является лучшим бомбардиром. После 20 туров "Краснодар" лидирует в этом турнире, на три очка опережая ЦСКА. Помимо Игнатьева, ведущими игроками команды являются голкипер Матвей Сафонов, который сыграл в премьер-лиге в домашнем матче с "Амкаром" (1:1), забивавший в квалификации Лиги Европы Магомед Сулейманов, а также хавбек Даниил Уткин, который признавался одним из самых перспективных игроков континента в своем возрасте. Возглавляет юношескую команду "Краснодара" 34-летний Мурад Мусаев.

В январе юные футболисты "Краснодара" провели тренировочный сбор в Турции, где в заключительном контрольном матче сыграли против главной команды "Амкара", уступив со счетом 2:4.

Команда Гути

Мадридский "Реал" выступал в групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА, где у него были те же соперники, что и у главной команды королевского клуба. "Реал" в группе H сумел занять второе место, как и подопечные Зинедина Зидана, уступив первенство английскому "Тоттенхэму", и вынужден сыграть в стыковом матче за право пробиться в плей-офф. "Реал", как и "Краснодар", знает цену разгромным победам, мадридцы со счетом 10:0 обыграли сверстников из кипрского АПОЭЛа.

Форвард "Реала" Дани Гомес с семью голами на предварительной стадии уступает лишь Игнатьеву. Он на год старше своих партнеров (в заявку на матчи Юношеской лиги УЕФА можно включать трех футболистов 1998 года рождения) и нынешний сезон проводит во второй команде "Реала" - "Кастилье", выступающей в третьем по значимости испанском дивизионе.

Хотя Зидан пока футболистов 19 лет и моложе в состав главной команды "Реала" не включает, голкипер Моха Рамос несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании. При этом Рамос моложе партнеров на год - ему 17 лет.

Возглавляет юношескую команду "Реала" 41-летний Гути - в прошлом полузащитник мадридского клуба, трехкратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный чемпион Испании. В юношеской лиге чемпионата Испании "Реал" идет на втором месте, после 22 туров на три очка отставая от земляков из "Атлетико".

Приезд юношеской команды "Реала" вызвал большой ажиотаж в Краснодаре. На стадионе "Краснодар", рассчитанном на 33 979 зрителей, ожидается аншлаг - все билеты были проданы еще на прошлой неделе. Начало матча команд "Краснодара" и "Реала" - 19:00 мск, главным арбитром назначен Торвальдюр Аурнасон из Исландии.

Накануне в другом стыковом матче юношеская команда "Спартака" в серии пенальти проиграла в гостях итальянскому "Интеру" (основное время завершилось вничью - 3:3).