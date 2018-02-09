Церемония открытия и первые старты фигуристов пройдут на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет в пятницу в южнокорейском Пхёнчхане. В программе дня старт командного турнира фигуристов, очередные матчи российских керлингистов, а также квалификация в дисциплине фристайла могул.

В 04:00 мск на Ледовой арене "Кёнпхо" в Канныне стартует короткая программа у мужчин в командном турнире по фигурному катанию, в 05:45 на лед выйдут пары. В этом виде российские фигуристы имеют большие шансы на медали, а их основными соперниками считаются команды Канады, США, Японии и Китая.

В первых видах программы выступят Михаил Коляда и спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые прилетели с тренировочного сбора в Японии раньше остальных партнеров. В мужском турнире конкурентами бронзового призера недавнего чемпионата Европы в Москве Коляды станут прежде всего канадец Патрик Чан, американец Натан Чен, японец Сёма Уно и китаец Янь Хань. Чен и Уно опередили Коляду в финале Гран-при нынешнего сезона, где российский фигурист стал третьим, тогда как двукратный призер Олимпиады в Сочи Чан пожертвовал Гран-при, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.

Всего в олимпийском турнире выступят 10 команд. В соревнованиях мужчин свои команды также представят Чха Чон Хван из Южной Кореи, Пауль Фентц из Германии, француз Шафик Бессегье, итальянец Маттео Риццо и Алексей Быченко из Израиля.

Тарасовой и Морозову необходимо не уступить канадцам

Чемпионы Европы Тарасова и Морозов в финале Гран-при заняли пятое место, тогда как их главные конкуренты по командному турниру из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали третьими. Победители Гран-при Алена Савченко и Бруно Массо из Германии также выступят в командном турнире Олимпиады, однако шансы на медали у их сборной минимальны из-за отсутствия сильных партнеров в других видах.

В соревнованиях пар также заявлены Ким Гю Ын и Алекс Кам из Южной Кореи, израильтяне Пайже Коннерс и Евгений Краснопольский, Миу Судзаки и Рюити Кихара из Японии, Алекса Шимека и Крис Книрим из США, Юй Сяоюй и Чжан Хао из Китая, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. В этом виде азиатским парам сложно будет конкурировать с главными конкурентами, учитывая, что Китай не выставил на командный турнир сильнейшую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун, а японцы Судзаки и Кихара остались лишь восьмыми на недавнем "Турнире четырех континентов".

Российские фигуристы будут прибывать в Южную Корею поэтапно, учитывая, что командный турнир завершится лишь 12 февраля. На воскресенье запланированы короткая программа у женщин и короткий танец, а также произвольная программа у пар. Завершат командный турнир в понедельник мужчины, женщины и танцевальные дуэты.

В каждом виде командного турнира победители в короткой программе получают 10 очков, за второе место начисляется 9 очков, третье - 8 очков, и т. д. При этом короткая программа является квалификацией, право откатать произвольную программу получают пять лучших команд (или больше в случае дележа пятого места) по сумме баллов, набранных в коротких программах. Победители в произвольной программе также получают по 10 зачетных баллов, за второе место начисляется 9 очков, третье - 8, четвертое - 7, пятое - 6.

Перед произвольной программой каждая команда имеет право сделать не более двух замен в составе.

Открытие на новом стадионе

Главным мероприятием пятницы станет церемония открытия, которая начнется на Олимпийском стадионе Пхёнчхана в 14:00 мск. 35-тысячная арена была построена к нынешним Играм, здесь не будут проходить соревнования Олимпиады и Паралимпиады, а лишь церемонии открытия и закрытия. На церемонии ожидается выступление звезд южнокорейской эстрады.

В церемонии открытия примут участие 80 человек из делегации олимпийских атлетов из России (OAR), в их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.

Олимпийский флаг, под которым пройдет делегация олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

По традиции парад олимпийцев начнут греческие атлеты. Вслед за ними сборные пойдут в алфавитном порядке, поскольку за основу будет взят корейский язык, команда OAR окажется в середине списка стран-участниц. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран. Делегация OAR получила 55-й порядковый номер на параде сборных - между командами Австрии и Узбекистана.

Продолжение турнира керлингистов

Третий и четвертый матчи на олимпийском турнире в дисциплине дабл-микст проведут российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Матчи 3-го тура начнутся в 02:35 мск, Брызгалова и Крушельницкий встретятся с соперниками из Финляндии - Ооной Каусте и Томи Рантамяки. Финская команда - единственная из всех участников турнира, проигравшая оба стартовых матча.

В 3-м туре также сыграют сборные Южной Кореи и Норвегии, США и Швейцарии, Китая и Канады. В 07:35 мск пройдут встречи 4-го тура, где российские керлингисты встретятся с командой Китая, которую представляют Ван Жуй и Ба Дэсинь. Пятничные соперники сборной России накануне сыграли матчи с командами Южной Кореи и Швейцарии, однако если финны оба раза проиграли, то китайская команда сумела взять верх над хозяевами, уступив лидерам из Швейцарии.

В 4-м туре также пройдут матчи команд Канады и Финляндии, США и Южной Кореи, Швейцарии и Норвегии. По итогам предварительного раунда четыре из восьми команд выходят в четвертьфинал.

В программе пятницы также квалификация в могуле - одной из дисциплин фристайла, которая стартует в 04:00 мск у женщин и в 05:45 - у мужчин. В женском турнире заявлены 30 спортсменок, среди которых россиянки Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова. В этом виде 10 лучших спортсменок по итогам квалификации выходят в финал, остальные примут участие во второй квалификации в понедельник, которая определит еще 10 финалисток. Финал в женском могуле также пройдет 11 февраля.

По такой же системе пройдет отбор финалистов мужского турнира, в котором также примут участие 30 фристайлистов. На старт квалификации выйдет лишь один российский спортсмен - 30-летний Александр Смышляев, который выступит уже на четвертой Олимпиаде. В 2014 году в Сочи Смышляев выиграл бронзовую медаль, а в нынешнем кубковом сезоне выше седьмого места не поднимался.

Вторая квалификация и финал в мужском могуле состоятся 12 февраля.