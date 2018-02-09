"Химки" сыграют с "Жальгирисом" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 февраля. Баскетбольный клуб "Химки" сыграет в пятницу в гостях с литовским "Жальгирисом" в матче 22-го тура Евролиги. Команда из Каунаса занимает шестое место и близка к тому, чтобы впервые за 19 лет выйти в плей-офф главного еврокубкового турнира.

В 1999 году под руководством Йонаса Казлаускаса "Жальгирис" стал первым на постсоветском пространстве победителем Евролиги, однако с тех пор литовский клуб ни разу не сумел преодолеть стадию топ-16, а в прошлом сезоне занял в регулярном чемпионате 10-е место. Для попадания в восьмерку лучших "Жальгирису" не хватило двух побед, однако в нынешнем сезоне команда победила уже 13 раз, опережая в таблице "Химки", у которых 12 побед.

Победитель предстоящей встречи сделает один из решающих шагов к четвертьфиналу. На своей площадке "Жальгирис" выступает очень удачно, одержав семь побед подряд, при этом в Каунасе потерпели поражение даже фавориты Евролиги - греческие "Олимпиакос" и "Панатинаикос". При этом "Жальгирис" лидирует в лиге по посещаемости домашних матчей - на "Жальгирис-Арене" в среднем собирается 12760 болельщиков.

"Жальгирис" уже третий сезон возглавляет местный специалист Шарунас Ясикявичюс, который четыре года назад завершил в этом клубе карьеру игрока. В составе "Панатинаикоса" Ясикявичюс четырежды выиграл Евролигу, пройдя отличную школу у Желько Обрадовича.

Капитан играл за "Химки"

Костяк литовской команды все еще составляют молодые местные игроки, среди которых выделяются американский центровой Брэндон Дэвис, серб Василье Мичич и канадец Кевин Пангос. Лидером "Жальгириса" является 33-летний капитан команды Паулюс Янкунас, который всю карьеру провел в родном клубе, за исключением сезона-2009/10, когда он выступал за "Химки".

"Химки", претендуя на четвертьфинал Евролиги, продолжают не лучшим образом выступать в Единой лиге ВТБ. В понедельник подмосковные баскетболисты по всем статьям уступили ЦСКА (71:90) и с семью победами в 13 матчах занимают лишь пятое место.

"Химки" и "Жальгирис" сыграли в октябре во втором туре в Мытищах, где хозяева победили со счетом 85:77. На старте турнира химчане одержали три домашние победы подряд, до сих пор сохраняя место в первой восьмерке.

Матч пройдет на "Жальгирис-Арене" в Каунасе, начало - 21:00 мск.