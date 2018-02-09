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Российские керлингисты победили финнов в дабл-миксте на Олимпиаде

Спорт
9 февраля, 4:09 дата обновления: 9 февраля, 4:56 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:5

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Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Финляндии в дисциплине дабл-микст в третьем матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 7:5.

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За команду олимпийских атлетов из России выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, в состав команды финнов входят Оона Каусте и Томи Рантамяки.

В параллельных встречах третьего тура команда Южной Кореи уступила норвежцам (3:8), канадцы победили китайцев (10:4), команда Швейцарии одержала победу над американцами (9:4). После трех туров швейцарцы, одержавшие три победы, идут первыми, второе место делят канадцы, норвежцы и команда олимпийских атлетов из России (все - по две победы).

Следующий матч российские керлингисты проведут в пятницу против сборной Китая, начало встречи в 07:35 мск.

Соревнования по керлингу среди смешанных пар впервые включены в программу Олимпийских игр, в турнире выступают восемь команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал. В 2016 году Брызгалова и Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дабл-миксте.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля, начало - 14:00 мск.

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