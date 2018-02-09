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Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа

Спорт
9 февраля, 4:59 дата обновления: 9 февраля, 5:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, февраля. /ТАСС

Спортсменка проходила допинг-контроль после игры со сборной США

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Анастасия Брызгалова

Анастасия Брызгалова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российскую керлингистку Анастасию Брызгалову порядка 1,5 часа держали на допинг-контроле после матча с командой США в дабл-миксте на Олимпиаде. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В четверг в первом матче турнира россияне уступили сборной США со счетом 3:9, после этой игры Брызгалову подвергли процедуре допинг-контроля.

"На допинг-контроле держали полтора часа. Там работала женщина из Ямайки, которая, по ее словам, первый раз этим занималась и не знала, как правильно заполнить форму. Мы с доктором очень нервничали, что все так долго проходило", - сказала Брызгалова.

В пятницу россияне в третьем матче турнира оказались сильнее команды Финляндии со счетом 7:5. "Сумели войти в колею только с третьего энда, начало получилось скомканным, но понимали, что должны выиграть, потому что не раз встречались с этим соперником. Начали лучше исполнять, стало лучше получаться. Небольшой перерыв между играми, возможно, пойдет нам на пользу", - сказала Брызгалова.

Также свое мнение об игре высказал другой представитель российской команды Александр Крушельницкий. "Можно сказать, что это была игра двух эндов. Наверное, это был самый простой соперник для нас на турнире. Сегодня они сыграли средне. Дальше встреча с китайцами, которая будет непростой - они очень хороши", - считает российский спортсмен.

Следующий матч российские керлингисты проведут в пятницу против сборной Китая, начало встречи в 07:35 мск.

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