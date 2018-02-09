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Российская могулистка Пертахия рассчитывает завоевать медаль Олимпиады

Спорт
9 февраля, 5:18 дата обновления: 9 февраля, 5:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, февраля. /ТАСС

Екатерина Столярова, занявшая в квалификации 20-е место, считает, что показать более высокий результат ей помешало волнение

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Марика Пертахия

Марика Пертахия

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская могулистка Марика Пертахия рассчитывает на медаль на Олимпийских Играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка заявила журналистам.

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В пятницу Пертахия стала 12-й в первой квалификации на Играх-2018 и не смогла с первого раза пробиться в финальную стадию. В воскресенье россиянка выступит во второй квалификации и поборется за право продолжить борьбу за медали.

"Все еще впереди, я особо не расстраиваюсь. Я рассчитываю на подиум и знаю, что это возможно, нет ничего сверхъестественного. Но сегодня все пошло не по плану, будем наверстывать", - сказала Пертахия.

"Проблема в отсутствии скорости"

Могулистка Регина Рахимова, показавшая 11-й результат,  считает отсутствие скорости своей основной проблемой.

"У меня не было сильного волнения, что неплохо. Но у меня одна беда - время. Я еду чисто, но медленно. Я рассчитываю пройти квалификацию и хочу завоевать медаль", - сказала Рахимова.

"Ошибки связаны с волнением"

Екатерина Столярова, занявшая в квалификации 20-е место, считает, что показать более высокий результат ей помешало волнение.

"Я недовольна собой, допустила помарки. Я думаю, что ошибки связаны с волнением, на тренировке все было совсем по другому. Во второй квалификации нужно делать все более чисто и красиво", - сказала Столярова.

Олимпийские игры официально будут открыты 9 февраля.

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