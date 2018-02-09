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Авербух считает, что ситуация вокруг российского спорта не повлияет на судей ISU на Играх

Спорт
9 февраля, 6:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Хореограф напомнил, что только недавно в России прошел предолимпийский чемпионат Европы

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Хореограф Илья Авербух

Хореограф Илья Авербух

© Артем Коротаев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Напряженная ситуация, сложившаяся вокруг российского спорта, не должна повлиять на работу судей Международного союза конькобежцев (ISU) на Олимпиаде.

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Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018

Таким мнение в интервью ТАСС высказал серебряный олимпийский призер в танцах на льду, российский хореограф Илья Авербух.

Соревнования фигуристов на Играх пройдут с 9 по 23 февраля.

"Не думаю, что сегодняшняя ситуация должна повлиять на работу судей ISU на Играх, все-таки фигурное катание стояло особняком - это сильная федерация, - сказал Авербух. - Можно вспомнить призывы отменить соревнования в России, но предолимпийский чемпионат Европы у нас прошел. Думаю, все будет решаться внутри, как и всегда было в мире фигурного катания. Конечно, есть определенные кулуарные вещи, но все должно быть нормально".

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