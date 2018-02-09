Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018

Олимпийский турнир по фигурному катанию пройдет в ледовом зале Кёнпхо с 9 по 25 февраля. В ходе соревнований будет разыграно пять комплектов наград в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, парном катании, а также в танцах на льду.

Командный турнир

9 февраля, мужское одиночное катание, 4:00 мск, короткая программа.

9 февраля, спортивные пары, 5:45, короткая программа.

11 февраля, танцы на льду, 4:00, короткий танец.

11 февраля, женское одиночное катание, 5:45, короткая программа.

11 февраля, спортивные пары, 7:40, произвольная программа.

12 февраля, мужское одиночное катание, 4:00, произвольная программа.

12 февраля, женское одиночное катание, 5:10, произвольная программа.

12 февраля, танцы на льду, 6:20, произвольный танец.

На данный момент известен состав российских участников командного турнира лишь в двух дисциплинах в короткой программе. Евгения Тарасова и Владимир Морзов выступят в турнире пар, Михаил Коляда — в соревновании одиночников. Российские участники короткой программы в танцах и у одиночниц будут названы 10 февраля.

Илья Авербух: "Шансы на медали в командном турнире у российских спортсменов очень неплохие. Объективно только три страны могут собрать более или менее ровные команды в этом виде программы: Россия, США и Канада. Так было и на Играх в Сочи. Поэтому в этой дисциплине мы можем быть как минимум в призах.

Предположу, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, скорее всего, возьмут на себя весь танцевальный турнир, откатав и короткую, и произвольную программы. Евгения Медведева, я так думаю, будет катать короткую программу, Алина Загитова — произвольную. В парном катании в короткой программе, вероятнее всего, будут выступать Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Конкуренцию нашим парам могут составить Алена Савченко, выступающая за сборную Германии, с Бруно Массо. Также в соперниках у спортивных пар будут канадцы Меган Дюаель и Эрик Рэдфорд. Так что у Натальи Забияко и Александра Энберта есть шанс войти в призы.

В мужском турнире не выступят ни японец Юдзуру Ханю, ни испанец Хавьер Фернандес. Поэтому очевидный главный соперник Михаила Коляды, которому выступать с короткой программой, — американец Наташ Чен. В целом вся американская команда относительно ровная. Если подытожить, то многое в командном турнире будет зависеть и от удачи".

Мужское одиночное катание

16 февраля, 4:00, короткая программа.

17 февраля, 4:00, произвольная программа.

Россию на Играх представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

Илья Авербух: "Итоги недавнего чемпионата Европы, где Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли второе и третье места, вряд ли можно считать показательными. С точки зрения титула — безусловно. Но остальные соперники — в основном в Азии и Северной Америке. Борьба на Олимпиаде будет жесточайшей.

Ребята наши подтянулись. Очень порадовал своим выступлением на европейском первенстве Алиев, по-хорошему, в этом сезоне везет Коляде, которому ставят высокие оценки даже при не самых чистых прокатах. Объективный шанс на медали у российских одиночников есть, пусть и не очень большой. Конкуренция очень высокая.

Мне очень понравился Алиев с точки зрения и хореографии, и постановки. Что касается Миши, то он по-прежнему берет талантом потрясающего атлета с прыжком сумасшедшей красоты. У него хорошие вращения, но программы пока оставляют желать лучшего. Алиев выглядит выигрышнее на этом фоне, и, если будет делать четверной лутц на Играх, он конкурентоспособен.

С соперниками россиян все понятно. В первую очередь это Натан Чен, Ханю и китаец Боян. Чен на сегодняшний день выглядит намного предпочтительнее, но Ханю ставит перед собой космические цели, по компонентам ему равных нет. Теперь важно, что на этот раз предпримет его тренер-тактик Брайан Орсер — будут ли они снова идти на рекорд, как они высчитают программы. Лично я в этой дуэли болею за Ханю".

Женщины, одиночное катание

21 февраля, 4:00, короткая программа.

23 февраля, 4:00, произвольная программа.

В составе российской команды на Играх-2018 выступят три одиночницы: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Илья Авербух: "Объективно нервная обстановка из-за дуэли двух наших лидеров, Загитовой и Медведевой — такое уже было. Если кто и попытается вмешаться в эту борьбу, то это попробует сделать канадка Кэйтлин Осмонд — у нее высокого качества прыжки. В короткой программе все эти спортсменки могут выступить ровно, но в произвольной контент наших девочек действительно очень силен и выглядит предпочтительнее.

Даже если после короткой первое и второе места будут не очень убедительны, то после произвольной спортсменки из России могут сильно уйти в отрыв. Версия, что первое и второе места на Олимпиаде достанутся нашим девочкам, имеет под собой серьезные основания.

Что касается Маши Сотсковой — всех поставить на пьедестал невозможно, пока она выглядит послабее Жени и Алины. Да, аппетиты у нас большие, но логично понимать — три олимпийские медали нам не отдадут. Но при этом не надо забывать финал Гран-при этого сезона, когда мало кто верил, что Сотскова закончит его на втором месте.

Все-таки женское одиночное катание сейчас — самый непредсказуемый вид. Все может быть. Маша уже большая молодец, что выстояла в такой борьбе, завоевала право выступить сначала на чемпионате Европы, потом на Олимпиаде. Ей надо кататься в свою силу, и все будет хорошо".

Спортивные пары

14 февраля, 4:00, короткая программа.

15 февраля, 4:30, произвольная программа.

Две российские пары будут бороться за медали Олимпиады: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Илья Авербух: "Я испытал настоящий шок и чувство беззащитности, когда Ксения Столбова и Иван Букин (российский фигурист, выступающий в дуэте с Александрой Степановой — прим. ТАСС) не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета. Но жизнь продолжается, она не кончается этой Олимпиадой. Надо смотреть вперед.

Ивана, возможно, произошедшее все-таки подхлестнет к подготовке к следующим Играм. Но Ксения и Федор Климов (партнер Столбовой — прим. ТАСС) — для них эти Игры были главным мотиватором продолжения тяжелейшего четырехлетнего цикла. Ребята прошли столько травм, но начали набирать форму. У них был шанс, они могли принести большую пользу команде. Их недопуск к Играм — просто катастрофическая история. Вряд ли они будут продолжать спортивную карьеру.

В нашей команде Евгения Морозова и Владимир Морозов — абсолютные лидеры в парном катании. Думаю, будет очень нервно. Но объективно три пары, которые должны разыгрывать медали, — немцы, китайцы и россияне. Остальные, например канадцы, могут поймать удачу, если кто-то из первой тройки ошибется. А больше толком сказать не о ком. Думаю, все три пары должны точно оказаться в десятке по итогам Игр".

Танцы на льду

19 февраля, 4:00, короткий танец.

20 февраля, 4:00, произвольный танец.

Под олимпийским флагом в Пхёнчхане выступят российские дуэты Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Илья Авербух: "Теоретически шанс на медаль у Бобровой и Соловьева есть. Танцы — это субъективный вид. Доказать что-то качеством прыжка тут сложно. Думаю, ребята в любом случае могут стать призерами Олимпиады как минимум в команде. В индивидуальном турнире им предстоит борьба за бронзу, и она будет жесточайшей. Самое важное — у Кати и Димы очень хороший произвольный танец, они на нем отыгрывали не раз. Им нужно не потерять близкое к тройке место после оригинального танца. Тогда в произвольной программе все может получиться.

Для Кристины Астаховой и Алексея Рогонова, заменивших Букина и Степанову, участие в Олимпиаде — большой подарок судьбы. Так в жизни происходит: что для одних трагедия, для других — шанс.

Что касается Загорски и Гурейро — думаю, они будут кататься в свое удовольствие, это своего рода карт-бланш. Думаю, им тяжело будет попасть в десятку по итогам Олимпиады, но такая задача наверняка и не ставится. Но они были первыми запасными и получили право выступить в Южной Корее. Они были в десятке на чемпионате Европы. Думаю, участие в Играх будет для них хорошей школой. Время кусать локти Никите Кацалапову и Виктории Синициной — додержись они на чемпионате России до конца произвольной программы, были бы на Олимпиаде. Обидно, одна из самых красивых пар — и даже не оказались в запасных.

Всем нашим спортсменам, безусловно, предстоит кататься на этой Олимпиаде при тройном давлении. Но они будут чувствовать большую поддержку. Думаю, мы сохраняем шансы как минимум на три медали разного достоинства, а при хорошем раскладе способны и на большее. Пусть, как обычно, побеждает сильнейший. При этом все познается в сравнении — те наши фигуристы, кто все-таки поехал на эту Олимпиаду, большие счастливцы".

Вероника Советова