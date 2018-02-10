За церемонией открытия Олимпиады-2018 на стадионе наблюдало 35 тыс. зрителей

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 проходила в присутствии 35 тыс. зрителей. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"За церемонией наблюдало 35 тысяч зрителей, было реализовано 99,2% билетов", - сказал Сон Пэк Ю.

"МОК считает церемонию открытия великолепной. В общем и целом могу сказать, что она получилась поразительной, восхитительной, ее освещение было потрясающим", - сказал представитель Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия Игр-2018 прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.