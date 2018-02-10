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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в спринте

Спорт
10 февраля, 15:12 UTC+3

Второе место заняла норвежка Марте Олсбю, третьей стала Вероника Виткова из Чехии

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Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Дистанцию 7,5 км она преодолела за 21 минуту 6,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Марте Олсбю (отставание 24,2 секунды; 1 промах), третьей стала Вероника Виткова из Чехии (+25,8; 1).

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В женских соревнованиях по биатлону на Олимпиаде принимают участие две россиянки, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Татьяна Акимова заняла 20-е место (+1.18,0; 0), Ульяна Кайшева - 33-е (+1.52,3; 2).

Для Дальмайер и Олсбю эти медали стали первыми, завоеванными на Олимпийских играх. 24-летняя Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17. Олсбю является чемпионкой мира и Европы, Виткова - чемпионкой мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Следующую гонку биатлонистки проведут 12 февраля, в этот день пройдет гонка преследования.

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