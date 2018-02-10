Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийская чемпионка Журова финишировала второй на "Лыжне России"

Спорт
10 февраля, 15:29 UTC+3 ЯСНАЯ ПОЛЯНА область/ 10, февраля. /ТАСС

Бывшая спортсменка приняла участие в забеге на 500 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заняла второе место в забеге на 500 м в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

Журова вышла на старт забега для VIP-персон.

Смотрите также

Биатлонист Шипулин получил в подарок снегоход за победу на "Лыжне России" в Екатеринбурге

Колобков открыл центральный старт "Лыжни России" в "Ясной Поляне"

Олимпийские чемпионки Казанкина и Мухачева открыли "Лыжню России" в Петербурге

Путин назвал "Лыжню России" праздником спорта и дружеского общения

"Не в первый раз принимаю участие в "Лыжне России", правда, до этого нас не награждали, был просто забег для здоровья. Скажу честно, я довольна, очень приятно присоединиться к огромному количеству участников этой лыжни, к детям, которые стартовали перед нами и дошли до конца своих дистанций, это будущие чемпионы, - сказала Журова. - Каждый год "Лыжня России" становится более массовым мероприятием, что не может не радовать. Интерес к зимним видам спорта, особенно к лыжам и биатлону, у людей возрастает, это особенно стало заметно после Олимпиады в Сочи".

"Я пробежала 500 метров - это мало, хоть и моя дистанция, но для лыж маловато, - с улыбкой отметила собеседница агентства. - Для коньков было достаточно, а для лыж - мало, хотелось бы пробежать побольше, на такой короткой дистанции не успеваешь даже разогнаться".

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2018 году "Лыжня России" проходит в 73 регионах России, по всей стране участие в мероприятии принимают более 1,5 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16
2
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
3
Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на ОИ
4
Глава ВВС: удары Израиля в Сирии стали крупнейшей с 1982 года операцией против ПВО страны
5
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
6
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
7
Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама