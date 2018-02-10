Олимпийская чемпионка Журова финишировала второй на "Лыжне России"

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заняла второе место в забеге на 500 м в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

Журова вышла на старт забега для VIP-персон.

"Не в первый раз принимаю участие в "Лыжне России", правда, до этого нас не награждали, был просто забег для здоровья. Скажу честно, я довольна, очень приятно присоединиться к огромному количеству участников этой лыжни, к детям, которые стартовали перед нами и дошли до конца своих дистанций, это будущие чемпионы, - сказала Журова. - Каждый год "Лыжня России" становится более массовым мероприятием, что не может не радовать. Интерес к зимним видам спорта, особенно к лыжам и биатлону, у людей возрастает, это особенно стало заметно после Олимпиады в Сочи".

"Я пробежала 500 метров - это мало, хоть и моя дистанция, но для лыж маловато, - с улыбкой отметила собеседница агентства. - Для коньков было достаточно, а для лыж - мало, хотелось бы пробежать побольше, на такой короткой дистанции не успеваешь даже разогнаться".

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2018 году "Лыжня России" проходит в 73 регионах России, по всей стране участие в мероприятии принимают более 1,5 млн человек.