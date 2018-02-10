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Украинские и белорусские тренеры помогали биатлонистке Акимовой во время спринта на ОИ

Спорт
10 февраля, 15:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Россиянка в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 20-е место

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Татьяна Акимова

Татьяна Акимова

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Казахские, белорусские и украинские тренеры помогали российской биатлонистке Татьяне Акимовой во время спринта на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Акимова в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 20-е место. Из-за дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) россияне на Олимпиаде выступают в усеченном составе в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Игры приглашения получили два биатлониста и две биатлонистки, с которыми приехали тренеры Рикко Гросс и Николай Загурский.

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"Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали", - сказала Акимова.

"У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю", - сказала она.

Спортсменка также отметила, что выступление на Олимпиаде для нее является особенным. "Ощущается отличие от Кубка мира, чемпионата России. Олимпиада подарила мне новые эмоции, хотя вроде ничего особенного и не случилось. Все равно я получила определенный опыт", - рассказала Акимова.

"Из сборной звонят, поддерживают. Вообще очень много людей поддерживают, я бы хотела поблагодарить за это наших болельщиков", - добавила она.

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