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Мутко: бронзовая медаль шорт-трекиста Елистратова на ОИ подобна золотой

Спорт
10 февраля, 16:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер поздравил россиян с первой медалью на Олимпийских играх

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх - 2018, но она для России как золотая. Такое мнение ТАСС по телефону высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

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"С победой! Эта бронза - победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила", - заявил Мутко.

"Тяжелый был финал, двое упали, но Елистратов - молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семен всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда", - отметил вице-премьер.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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