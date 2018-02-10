Мутко: бронзовая медаль шорт-трекиста Елистратова на ОИ подобна золотой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх - 2018, но она для России как золотая. Такое мнение ТАСС по телефону высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

"С победой! Эта бронза - победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила", - заявил Мутко.

"Тяжелый был финал, двое упали, но Елистратов - молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семен всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда", - отметил вице-премьер.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.